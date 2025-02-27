https://ria.ru/20250227/ssha-2001843139.html

В США заявили о намерении развивать собственную атомную энергетику

В США заявили о намерении развивать собственную атомную энергетику - РИА Новости, 27.02.2025

В США заявили о намерении развивать собственную атомную энергетику

США намерены развивать собственную атомную энергетику с целью снабжения инфраструктуры по развитию искусственного интеллекта (ИИ), эта идея пользуется полной... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T02:08:00+03:00

2025-02-27T02:08:00+03:00

2025-02-27T02:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. США намерены развивать собственную атомную энергетику с целью снабжения инфраструктуры по развитию искусственного интеллекта (ИИ), эта идея пользуется полной поддержкой американского президента Дональда Трампа, заявил глава минэнерго страны Крис Райт. "Ядерная энергетика десятилетиями находилась в застое. Сейчас мы собираемся снова ее запустить. Это займет несколько лет. Сегодня крупнейшими источниками электроэнергии являются природный газ, существующая ядерная энергетика и уголь, но мы хотим развивать все доступные, надежные источники энергии, чтобы мы могли выиграть гонку в ИИ и снизить расходы на отопление и электроэнергию для всех американских потребителей", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Райт добавил, что Трамп на 100% поддерживает идею развития атомной энергетики в целях снабжения инфраструктуры по развитию искусственного интеллекта, и указал, что технологии ИИ будут влиять на оборону, экономику, промышленность и возможности США в будущем.

https://ria.ru/20250129/amerika-1995931301.html

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в мире, технологии, сша, дональд трамп