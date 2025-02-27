https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2001921690.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 27.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении

Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области, противник... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:52:00+03:00

2025-02-27T12:52:00+03:00

2025-02-27T12:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области, противник потерял до 60 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих и автомобиль. Уничтожены два артиллерийских орудия и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность