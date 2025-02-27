https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2001921690.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 27.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении
Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области, противник... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:52:00+03:00
2025-02-27T12:52:00+03:00
2025-02-27T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984540007_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_74908135d3e74edae558cc12b7a1adc1.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области, противник потерял до 60 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих и автомобиль. Уничтожены два артиллерийских орудия и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волчанск
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984540007_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_18055cffd934ace8ffe0c60226e47cc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении
МО: ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Севера" в Харьковской области