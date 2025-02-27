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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 27.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:52 27.02.2025 (обновлено: 12:53 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2001921690.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 27.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении
Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области, противник... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:52:00+03:00
2025-02-27T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области, противник потерял до 60 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих и автомобиль. Уничтожены два артиллерийских орудия и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
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волчанск
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волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении

МО: ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Севера" в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области, противник потерял до 60 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих и автомобиль. Уничтожены два артиллерийских орудия и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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