https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2001850420.html
Танкисты группировки "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ под Дзержинском
Танкисты группировки "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ под Дзержинском - РИА Новости, 27.02.2025
Танкисты группировки "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ под Дзержинском
Танковый экипаж Т-72 группировки войск "Центр" уничтожил огневые точки опорного пункта ВСУ и обеспечил продвижение штурмовиков под Дзержинском на... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T05:12:00+03:00
2025-02-27T05:12:00+03:00
2025-02-27T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-72 "урал"
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Танковый экипаж Т-72 группировки войск "Центр" уничтожил огневые точки опорного пункта ВСУ и обеспечил продвижение штурмовиков под Дзержинском на александро-калиновском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Боевой экипаж танка Т-72 группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил выявленные огневые точки противника и обеспечил беспрепятственное овладение штурмовиками крупного опорного пункта ВСУ на александро-калиновском направлении", – рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. Минобороны уточняет, что ВСУ организовали на территории шахты крупный опорный пункт, препятствовавший продвижению российских штурмовиков. Танкисты провели серию выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами и успешно поразили все выявленные огневых точки противника.
https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2001850286.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-72 "урал"
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-72 "Урал"
Танкисты группировки "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ под Дзержинском
Минобороны: танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ под Дзержинском