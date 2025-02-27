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Экипаж Т-80БВ уничтожил замаскированный склад боеприпасов НАТО
Экипаж Т-80БВ уничтожил замаскированный склад боеприпасов НАТО - РИА Новости, 27.02.2025
Экипаж Т-80БВ уничтожил замаскированный склад боеприпасов НАТО
Танк Т-80БВ прямым попаданием уничтожили замаскированный склад натовских боеприпасов на южно-донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T05:11:00+03:00
2025-02-27T05:11:00+03:00
2025-02-27T07:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
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нато
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Танк Т-80БВ прямым попаданием уничтожили замаскированный склад натовских боеприпасов на южно-донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Выехав на закрытую огневую позицию, танкисты навели 125-мм пушку боевой машины на цель и сосредоточенным огнём поразили цель противника, применив осколочно-фугасные снаряды. В результате объективного контроля разведчики подтвердили точное попадание в склад, а также уничтожение личного состава ВСУ, задействованного в его охранении", - говорится в сообщении. Отмечается, что замаскированный склад боеприпасов производства стран НАТО был уничтожен экипажем прямым попаданием. Кроме того, объект, откуда противник осуществлял подвоз боеприпасов на огневые позиции, по данным ведомства, был выявлен разведчиками в ходе активного наступления на обороняющиеся подразделения механизированной бригады ВСУ.
https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2001849989.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, т-80бв
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО, Т-80БВ
Экипаж Т-80БВ уничтожил замаскированный склад боеприпасов НАТО
Минобороны: экипаж Т-80БВ уничтожил замаскированный склад боеприпасов НАТО