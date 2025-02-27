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Экипаж Т-80БВ уничтожил замаскированный склад боеприпасов НАТО - РИА Новости, 27.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 27.02.2025 (обновлено: 07:07 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2001850286.html
Экипаж Т-80БВ уничтожил замаскированный склад боеприпасов НАТО
Экипаж Т-80БВ уничтожил замаскированный склад боеприпасов НАТО - РИА Новости, 27.02.2025
Экипаж Т-80БВ уничтожил замаскированный склад боеприпасов НАТО
Танк Т-80БВ прямым попаданием уничтожили замаскированный склад натовских боеприпасов на южно-донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T05:11:00+03:00
2025-02-27T07:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
т-80бв
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Танк Т-80БВ прямым попаданием уничтожили замаскированный склад натовских боеприпасов на южно-донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Выехав на закрытую огневую позицию, танкисты навели 125-мм пушку боевой машины на цель и сосредоточенным огнём поразили цель противника, применив осколочно-фугасные снаряды. В результате объективного контроля разведчики подтвердили точное попадание в склад, а также уничтожение личного состава ВСУ, задействованного в его охранении", - говорится в сообщении. Отмечается, что замаскированный склад боеприпасов производства стран НАТО был уничтожен экипажем прямым попаданием. Кроме того, объект, откуда противник осуществлял подвоз боеприпасов на огневые позиции, по данным ведомства, был выявлен разведчиками в ходе активного наступления на обороняющиеся подразделения механизированной бригады ВСУ.
https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2001849989.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, т-80бв
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО, Т-80БВ
Экипаж Т-80БВ уничтожил замаскированный склад боеприпасов НАТО

Минобороны: экипаж Т-80БВ уничтожил замаскированный склад боеприпасов НАТО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажей танков Т-80
Боевая работа экипажей танков Т-80 - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажей танков Т-80. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Танк Т-80БВ прямым попаданием уничтожили замаскированный склад натовских боеприпасов на южно-донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Выехав на закрытую огневую позицию, танкисты навели 125-мм пушку боевой машины на цель и сосредоточенным огнём поразили цель противника, применив осколочно-фугасные снаряды. В результате объективного контроля разведчики подтвердили точное попадание в склад, а также уничтожение личного состава ВСУ, задействованного в его охранении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что замаскированный склад боеприпасов производства стран НАТО был уничтожен экипажем прямым попаданием.
Кроме того, объект, откуда противник осуществлял подвоз боеприпасов на огневые позиции, по данным ведомства, был выявлен разведчиками в ходе активного наступления на обороняющиеся подразделения механизированной бригады ВСУ.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Десантники уничтожили технику ВСУ на правом берегу Днепра
05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТОТ-80БВ
 
 
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