https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2001850286.html

Экипаж Т-80БВ уничтожил замаскированный склад боеприпасов НАТО

Экипаж Т-80БВ уничтожил замаскированный склад боеприпасов НАТО - РИА Новости, 27.02.2025

Экипаж Т-80БВ уничтожил замаскированный склад боеприпасов НАТО

Танк Т-80БВ прямым попаданием уничтожили замаскированный склад натовских боеприпасов на южно-донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T05:11:00+03:00

2025-02-27T05:11:00+03:00

2025-02-27T07:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

нато

т-80бв

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Танк Т-80БВ прямым попаданием уничтожили замаскированный склад натовских боеприпасов на южно-донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Выехав на закрытую огневую позицию, танкисты навели 125-мм пушку боевой машины на цель и сосредоточенным огнём поразили цель противника, применив осколочно-фугасные снаряды. В результате объективного контроля разведчики подтвердили точное попадание в склад, а также уничтожение личного состава ВСУ, задействованного в его охранении", - говорится в сообщении. Отмечается, что замаскированный склад боеприпасов производства стран НАТО был уничтожен экипажем прямым попаданием. Кроме того, объект, откуда противник осуществлял подвоз боеприпасов на огневые позиции, по данным ведомства, был выявлен разведчиками в ходе активного наступления на обороняющиеся подразделения механизированной бригады ВСУ.

https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2001849989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, т-80бв