https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2001849989.html

Десантники уничтожили технику ВСУ на правом берегу Днепра

Десантники уничтожили технику ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 27.02.2025

Десантники уничтожили технику ВСУ на правом берегу Днепра

Подразделение операторов беспилотников (БПЛА) ВДВ группировки войск "Днепр" с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожило украинскую буксируемую... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T05:04:00+03:00

2025-02-27T05:04:00+03:00

2025-02-27T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК, 27 фев - РИА Новости. Подразделение операторов беспилотников (БПЛА) ВДВ группировки войск "Днепр" с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожило украинскую буксируемую гаубицу, две самоходных артустановки и танк на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "После запуска "Ланцета", барражирующий боеприпас преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Параллельно оператор разведывательного беспилотника "Zala" приступил к разведке целей и определил приоритетные для уничтожения – буксируемая гаубица, две самоходки и танк, которые были замаскированы и вели огонь по мирному населению левого берега Днепра Херсонской области. Профессионально управляя "Ланцетами", операторы поочередно подлетели к целям, осуществили их захват и поражение", - сообщили в военном ведомстве. После прямого попадания артиллерийские установки и танк противника были полностью уничтожены вследствие детонации боекомплекта, отметил собеседник агентства. Только на данном участке СВО подразделения БПЛА российских десантников уничтожили не один десяток боевой и специальной техники ВСУ. В ходе СВО подразделения беспилотной авиации гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения артиллерии и боевой техники противника на каховском направлении в Херсонской области.

https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2001849865.html

херсонская область

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херсонская область , воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)