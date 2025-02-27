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Десантники уничтожили технику ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 27.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2001849989.html
Десантники уничтожили технику ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники уничтожили технику ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 27.02.2025
Десантники уничтожили технику ВСУ на правом берегу Днепра
Подразделение операторов беспилотников (БПЛА) ВДВ группировки войск "Днепр" с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожило украинскую буксируемую... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T05:04:00+03:00
2025-02-27T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК, 27 фев - РИА Новости. Подразделение операторов беспилотников (БПЛА) ВДВ группировки войск "Днепр" с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожило украинскую буксируемую гаубицу, две самоходных артустановки и танк на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "После запуска "Ланцета", барражирующий боеприпас преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Параллельно оператор разведывательного беспилотника "Zala" приступил к разведке целей и определил приоритетные для уничтожения – буксируемая гаубица, две самоходки и танк, которые были замаскированы и вели огонь по мирному населению левого берега Днепра Херсонской области. Профессионально управляя "Ланцетами", операторы поочередно подлетели к целям, осуществили их захват и поражение", - сообщили в военном ведомстве. После прямого попадания артиллерийские установки и танк противника были полностью уничтожены вследствие детонации боекомплекта, отметил собеседник агентства. Только на данном участке СВО подразделения БПЛА российских десантников уничтожили не один десяток боевой и специальной техники ВСУ. В ходе СВО подразделения беспилотной авиации гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения артиллерии и боевой техники противника на каховском направлении в Херсонской области.
https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2001849865.html
херсонская область
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херсонская область , воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Десантники уничтожили технику ВСУ на правом берегу Днепра

Минобороны: десантники уничтожили технику ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ГЕНИЧЕСК, 27 фев - РИА Новости. Подразделение операторов беспилотников (БПЛА) ВДВ группировки войск "Днепр" с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожило украинскую буксируемую гаубицу, две самоходных артустановки и танк на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"После запуска "Ланцета", барражирующий боеприпас преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Параллельно оператор разведывательного беспилотника "Zala" приступил к разведке целей и определил приоритетные для уничтожения – буксируемая гаубица, две самоходки и танк, которые были замаскированы и вели огонь по мирному населению левого берега Днепра Херсонской области. Профессионально управляя "Ланцетами", операторы поочередно подлетели к целям, осуществили их захват и поражение", - сообщили в военном ведомстве.
После прямого попадания артиллерийские установки и танк противника были полностью уничтожены вследствие детонации боекомплекта, отметил собеседник агентства.
Только на данном участке СВО подразделения БПЛА российских десантников уничтожили не один десяток боевой и специальной техники ВСУ.
В ходе СВО подразделения беспилотной авиации гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения артиллерии и боевой техники противника на каховском направлении в Херсонской области.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВоздушно-десантные войска РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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