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Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 27.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2001849865.html
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском участке фронта
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 27.02.2025
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском участке фронта
Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили гранатометный расчет, миномет и взводный опорный пункт с пехотой ВСУ РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T05:02:00+03:00
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специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-90м
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили гранатометный расчет, миномет и взводный опорный пункт с пехотой ВСУ на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Танкисты уничтожили расчет с установкой АГС-17, 82-миллиметровый миномет и взводный опорный пункт с живой силой ВСУ", - сообщили в Минобороны. Уточняется, что о движении и работе противника на краснолиманском участке фронта сообщила разведка с воздуха. "Успешному выполнению задач также способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ и экипировкой. Как говорят экипажи танков, все необходимы детали, запасные части, снаряды в наличии. Все что нужно, доставляют оперативно и в срок", - дополнили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20250227/vsu-2001849604.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-90м
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-90М
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Минобороны: танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском участке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили гранатометный расчет, миномет и взводный опорный пункт с пехотой ВСУ на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
"Танкисты уничтожили расчет с установкой АГС-17, 82-миллиметровый миномет и взводный опорный пункт с живой силой ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Уточняется, что о движении и работе противника на краснолиманском участке фронта сообщила разведка с воздуха.
"Успешному выполнению задач также способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ и экипировкой. Как говорят экипажи танков, все необходимы детали, запасные части, снаряды в наличии. Все что нужно, доставляют оперативно и в срок", - дополнили в оборонном ведомстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Т-90М
 
 
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