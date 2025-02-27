https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2001849865.html

Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 27.02.2025

Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили гранатометный расчет, миномет и взводный опорный пункт с пехотой ВСУ РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T05:02:00+03:00

2025-02-27T05:02:00+03:00

2025-02-27T05:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

т-90м

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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили гранатометный расчет, миномет и взводный опорный пункт с пехотой ВСУ на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Танкисты уничтожили расчет с установкой АГС-17, 82-миллиметровый миномет и взводный опорный пункт с живой силой ВСУ", - сообщили в Минобороны. Уточняется, что о движении и работе противника на краснолиманском участке фронта сообщила разведка с воздуха. "Успешному выполнению задач также способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ и экипировкой. Как говорят экипажи танков, все необходимы детали, запасные части, снаряды в наличии. Все что нужно, доставляют оперативно и в срок", - дополнили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20250227/vsu-2001849604.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-90м