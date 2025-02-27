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В Совфеде отреагировали на планы Киева блокировать российскую музыку - РИА Новости, 27.02.2025
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12:57 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/sovfed-2001922973.html
В Совфеде отреагировали на планы Киева блокировать российскую музыку
В Совфеде отреагировали на планы Киева блокировать российскую музыку - РИА Новости, 27.02.2025
В Совфеде отреагировали на планы Киева блокировать российскую музыку
Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала деградацией в культурной сфере планы блокировки российской музыки на Украине. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:57:00+03:00
2025-02-27T12:57:00+03:00
украина
екатерина алтабаева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала деградацией в культурной сфере планы блокировки российской музыки на Украине. Ранее сообщалось, что на Украине будут блокировать российскую музыку. Полномочиями наделен Национальный совет по телевидению и радиовещанию страны. "Решение киевских властей о блокировки российской музыки – еще одно свидетельство того, что всякий здравый смысл давно покинул украинское руководство. Мы в очередной раз становимся свидетелями проявления доведенной до самой высокой степени руссоненавистнической политики, полной деградации не только в сфере политики и экономики, но и культурной", - сказала Алтабаева РИА Новости. По ее словам, разделять российскую и украинскую культуру может только "злобствующий националист", так как единое культурное пространство делает народы богаче и совершенней. "На Украине сейчас доминирует расистская идеология. Это тяжелая болезнь, которая лечится только жесткими и радикальными способами", - сказала сенатор.
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украина, екатерина алтабаева, киев, в мире
Украина, Екатерина Алтабаева, Киев, В мире
В Совфеде отреагировали на планы Киева блокировать российскую музыку

Сенатор Алтабаева назвала блокировку российской музыки на Украине деградацией

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала деградацией в культурной сфере планы блокировки российской музыки на Украине.
Ранее сообщалось, что на Украине будут блокировать российскую музыку. Полномочиями наделен Национальный совет по телевидению и радиовещанию страны.
"Решение киевских властей о блокировки российской музыки – еще одно свидетельство того, что всякий здравый смысл давно покинул украинское руководство. Мы в очередной раз становимся свидетелями проявления доведенной до самой высокой степени руссоненавистнической политики, полной деградации не только в сфере политики и экономики, но и культурной", - сказала Алтабаева РИА Новости.
По ее словам, разделять российскую и украинскую культуру может только "злобствующий националист", так как единое культурное пространство делает народы богаче и совершенней.
"На Украине сейчас доминирует расистская идеология. Это тяжелая болезнь, которая лечится только жесткими и радикальными способами", - сказала сенатор.
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