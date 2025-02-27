https://ria.ru/20250227/sovfed-2001922973.html

В Совфеде отреагировали на планы Киева блокировать российскую музыку

В Совфеде отреагировали на планы Киева блокировать российскую музыку - РИА Новости, 27.02.2025

В Совфеде отреагировали на планы Киева блокировать российскую музыку

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала деградацией в культурной сфере планы блокировки российской музыки на Украине. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:57:00+03:00

2025-02-27T12:57:00+03:00

2025-02-27T12:57:00+03:00

украина

екатерина алтабаева

киев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала деградацией в культурной сфере планы блокировки российской музыки на Украине. Ранее сообщалось, что на Украине будут блокировать российскую музыку. Полномочиями наделен Национальный совет по телевидению и радиовещанию страны. "Решение киевских властей о блокировки российской музыки – еще одно свидетельство того, что всякий здравый смысл давно покинул украинское руководство. Мы в очередной раз становимся свидетелями проявления доведенной до самой высокой степени руссоненавистнической политики, полной деградации не только в сфере политики и экономики, но и культурной", - сказала Алтабаева РИА Новости. По ее словам, разделять российскую и украинскую культуру может только "злобствующий националист", так как единое культурное пространство делает народы богаче и совершенней. "На Украине сейчас доминирует расистская идеология. Это тяжелая болезнь, которая лечится только жесткими и радикальными способами", - сказала сенатор.

https://ria.ru/20250111/kiev-1993279721.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, екатерина алтабаева, киев, в мире