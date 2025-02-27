https://ria.ru/20250227/sovfed-2001922973.html
В Совфеде отреагировали на планы Киева блокировать российскую музыку
В Совфеде отреагировали на планы Киева блокировать российскую музыку - РИА Новости, 27.02.2025
В Совфеде отреагировали на планы Киева блокировать российскую музыку
Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала деградацией в культурной сфере планы блокировки российской музыки на Украине. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:57:00+03:00
2025-02-27T12:57:00+03:00
2025-02-27T12:57:00+03:00
украина
екатерина алтабаева
киев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала деградацией в культурной сфере планы блокировки российской музыки на Украине. Ранее сообщалось, что на Украине будут блокировать российскую музыку. Полномочиями наделен Национальный совет по телевидению и радиовещанию страны. "Решение киевских властей о блокировки российской музыки – еще одно свидетельство того, что всякий здравый смысл давно покинул украинское руководство. Мы в очередной раз становимся свидетелями проявления доведенной до самой высокой степени руссоненавистнической политики, полной деградации не только в сфере политики и экономики, но и культурной", - сказала Алтабаева РИА Новости. По ее словам, разделять российскую и украинскую культуру может только "злобствующий националист", так как единое культурное пространство делает народы богаче и совершенней. "На Украине сейчас доминирует расистская идеология. Это тяжелая болезнь, которая лечится только жесткими и радикальными способами", - сказала сенатор.
https://ria.ru/20250111/kiev-1993279721.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_311:281:2667:2048_1920x0_80_0_0_1fa494a1a1ae7401e213c07402fbcbe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, екатерина алтабаева, киев, в мире
Украина, Екатерина Алтабаева, Киев, В мире
В Совфеде отреагировали на планы Киева блокировать российскую музыку
Сенатор Алтабаева назвала блокировку российской музыки на Украине деградацией