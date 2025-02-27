https://ria.ru/20250227/sokolov-2001980784.html

"АвтоВАЗ" не ждет возвращения Renault, заявил Соколов

"АвтоВАЗ" не ждет возвращения Renault, заявил Соколов - РИА Новости, 27.02.2025

"АвтоВАЗ" не ждет возвращения Renault, заявил Соколов

"АвтоВАЗ" может сам эффективно развиваться и обеспечивать технологический суверенитет отрасли, не ждет обратно бывшего акционера - Renault, заявил журналистам... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:03:00+03:00

2025-02-27T16:03:00+03:00

2025-02-27T16:05:00+03:00

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КАЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" может сам эффективно развиваться и обеспечивать технологический суверенитет отрасли, не ждет обратно бывшего акционера - Renault, заявил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Renault весной 2022 года передал в госсобственность РФ в рамках символической "сделки за рубль" 67,69% акций "АвтоВАЗа" (сейчас - у ФГУП "НАМИ") и 100% завода "Рено Россия" (у правительства Москвы). При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп Renault своей доли в "АвтоВАЗе" в течение шести лет. Генеральный директор Renault Лука де Мео на минувшей неделе заявил, что компания не исключает возвращения в Россию. "Мы видим, что мы можем эффективно развиваться самостоятельно, на собственных источниках, за счет собственного рынка, и таким образом обеспечивать технологический суверенитет для нашей отрасли. Поэтому мы точно никого не ждем. Обратной дороги нет. Мы идем только вперед. Причем своей собственной, самостоятельной дорогой", - сказал Соколов в кулуарах заседания координационного совета "О развитии производства автомобильных компонентов". "Сегодня команда "АвтоВАЗа" крепко держит штурвал в своих руках, и речи о возврате бывшего партнера и уж тем более речи о цене этого возвращения не идет", - добавил он.

https://ria.ru/20250221/rossija-2000683423.html

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