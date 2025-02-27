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США надеются на подписание соглашения с Украиной по редкоземельным металлам - РИА Новости, 27.02.2025
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18:12 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/soglashenie-2002020115.html
США надеются на подписание соглашения с Украиной по редкоземельным металлам
США надеются на подписание соглашения с Украиной по редкоземельным металлам - РИА Новости, 27.02.2025
США надеются на подписание соглашения с Украиной по редкоземельным металлам
США надеются, что согласование условий соглашения с Украиной по редкоземельным металлам завершено и документ будет подписан в пятницу в ходе визита в Вашингтон... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:12:00+03:00
2025-02-27T18:12:00+03:00
в мире
украина
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. США надеются, что согласование условий соглашения с Украиной по редкоземельным металлам завершено и документ будет подписан в пятницу в ходе визита в Вашингтон Владимира Зеленского, заявил в четверг спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. “Я определенно на это надеюсь. Мы ведем переговоры по данному вопросу уже почти две недели. Думаю, что это хороший знак, что президент Зеленский будет здесь завтра”, - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя согласование сделки между Вашингтоном и Киевом. По его словам, президент США Дональд Трамп стремится закрыть данную тему, чтобы двигаться к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы. Зеленский в среду заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности, добавив, что Киеву недостаточно гарантий безопасности лишь от Вашингтона, там хотят договариваться и с другими партнерами. При этом Зеленский отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий. Украинское издание "Европейская правда", приводя текст документа, указывало, что в нем содержится лишь формулировка, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира".
https://ria.ru/20250227/soglashenie-2001808132.html
https://ria.ru/20250225/ssha-2001522381.html
https://ria.ru/20250226/tramp-2001606914.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, стив уиткофф
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
США надеются на подписание соглашения с Украиной по редкоземельным металлам

Уиткофф: США надеются, что соглашение с Украиной будет подписано в пятницу

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. США надеются, что согласование условий соглашения с Украиной по редкоземельным металлам завершено и документ будет подписан в пятницу в ходе визита в Вашингтон Владимира Зеленского, заявил в четверг спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
«
“Я определенно на это надеюсь. Мы ведем переговоры по данному вопросу уже почти две недели. Думаю, что это хороший знак, что президент Зеленский будет здесь завтра”, - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя согласование сделки между Вашингтоном и Киевом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Раскрыты секретные детали "редкоземельного соглашения" США и Украины
Вчера, 08:00
По его словам, президент США Дональд Трамп стремится закрыть данную тему, чтобы двигаться к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Украина близка к соглашению с США по природным ресурсам, пишет NYT
25 февраля, 15:29
Зеленский в среду заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности, добавив, что Киеву недостаточно гарантий безопасности лишь от Вашингтона, там хотят договариваться и с другими партнерами. При этом Зеленский отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий.
Украинское издание "Европейская правда", приводя текст документа, указывало, что в нем содержится лишь формулировка, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп оценил сделку с Украиной по металлам в триллион долларов
26 февраля, 01:10
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампСтив Уиткофф
 
 
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