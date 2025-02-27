США надеются на подписание соглашения с Украиной по редкоземельным металлам
Уиткофф: США надеются, что соглашение с Украиной будет подписано в пятницу
© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. США надеются, что согласование условий соглашения с Украиной по редкоземельным металлам завершено и документ будет подписан в пятницу в ходе визита в Вашингтон Владимира Зеленского, заявил в четверг спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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“Я определенно на это надеюсь. Мы ведем переговоры по данному вопросу уже почти две недели. Думаю, что это хороший знак, что президент Зеленский будет здесь завтра”, - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя согласование сделки между Вашингтоном и Киевом.
По его словам, президент США Дональд Трамп стремится закрыть данную тему, чтобы двигаться к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.
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Зеленский в среду заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности, добавив, что Киеву недостаточно гарантий безопасности лишь от Вашингтона, там хотят договариваться и с другими партнерами. При этом Зеленский отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий.
Украинское издание "Европейская правда", приводя текст документа, указывало, что в нем содержится лишь формулировка, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира".
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