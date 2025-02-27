https://ria.ru/20250227/soglashenie-2001808132.html

Раскрыты секретные детали "редкоземельного соглашения" США и Украины

Раскрыты секретные детали "редкоземельного соглашения" США и Украины - РИА Новости, 27.02.2025

Раскрыты секретные детали "редкоземельного соглашения" США и Украины

Благодаря нескончаемому шоу под искрометным управлением Дональда Трампа понятие редкоземельных металлов волей-неволей вспомнили даже записные лентяи, проспавшие РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T08:00:00+03:00

2025-02-27T08:00:00+03:00

2025-02-27T08:02:00+03:00

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Благодаря нескончаемому шоу под искрометным управлением Дональда Трампа понятие редкоземельных металлов волей-неволей вспомнили даже записные лентяи, проспавшие полный курс школьной физики. Обсуждение сделки века между Киевом и Вашингтоном в российской медиасфере идет в основном в эмоционально-шуточном ключе, хотя ситуация предельно серьезная.Сможет ли Украина умерить крокодильи аппетиты новой американской администрации и при чем тут историческая трансформация глобальных империй? Исключительно факты без намека на фривольность.Итак, Дональд Трамп заявляет, что хочет получить обратно деньги, вложенные в военную поддержку Украины. Называется умопомрачительная сумма в триллион, но мы используем более умеренные и ранее озвученные 500 миллиардов долларов.Начать с того, что сумма претензий абсолютно произвольная и взята с потолка. По оценкам западных финансово-аналитических агентств, наиболее реальным выглядит число в 75 миллиардов. Способны ли украинские недра даже в случае их тотального переподчинения Вашингтону в обозримой перспективе аккумулировать на счетах "фонда восстановления Украины" требуемую финансовую массу? Нет, это невозможно даже теоретически. Прогнозные запасы всех полезных ископаемых Украины оцениваются в 14 триллионов долларов, но цифра эта совершенно умозрительная. Во-первых, потому, что львиная доля ископаемых либо уже находится, либо вот-вот попадет под контроль российской армии. Во-вторых, сюда оптом включено вообще все, что можно найти ниже уровня местных черноземов: уголь, железо, марганец, соли, торф, фосфориты, газ и даже германий.Согласно официальному отчету Министерства финансов Украины за 2023 год, валовый доход всей добывающей отрасли Украины составил 262 миллиарда гривен, что по текущему курсу немногим превышает семь миллиардов долларов. Еще раз отметим: всей отрасли, притом что в 2024-м показатели ожидаются еще более низкие. То есть, если в теории вообще ликвидировать украинскую добычу как явление и все до цента передавать в создаваемый фонд, на достижение плановых балансовых показателей потребуется 70 лет. Вторая сложность, которую почему-то забывают упомянуть, заключается в том, что в США нет государственных горнодобывающих компаний, а есть исключительно частные. Среди крупнейших числятся Freeport-McMoRan (выручка за 2024 год — 24 миллиарда), Cleveland-Cliffs (22 миллиарда), Newmont Minings (13 миллиардов), Southern Copper Corporation (десять миллиардов долларов). Есть игроки поменьше вроде US Silica Holdings, Compass Minerals, Hecla Mining или Royal Gold, чьи обороты лежат в пределах одного-двух миллиардов. Все это компании, специализирующиеся на добыче руд — в первую очередь самых востребованных, таких как золото, железо, медь, никель, титан и молибден.Для первых Украина неинтересна в принципе в силу мизерности своего рынка, вторые сюда зайти могут, но это частники и они точно не будут отдавать сто процентов выручки в некий фонд, пусть он хоть трижды управляется Белым домом. То есть порог рентабельности (наполнения бюджета) фонда еще до подписания соглашения сдвигается за горизонт.Знает ли эти выкладки Трамп? Вне всяких сомнений. Геологическая служба США (USGS) по праву считается одной из сильнейших в мире, и они точно представили в Вашингтоне намного более детальные выкладки и расчеты.Так почему же команда нового президента буквально под дулом пистолета упорно тащит Киев к подписанию, кажется, априори невыполнимого соглашения. Ответ лежит в плоскости геополитики и макроэкономики.Как всегда в большой игре, крупные процессы протекают не изолированно, а расходятся широким веером, решая целый набор задач. Обратимся вновь к отчету украинского Министерства финансов. Из него следует, что по состоянию на декабрь 2024 года внешний государственный долг Украины составляет 115 миллиардов долларов, из которых 44 миллиарда — это долг перед Евросоюзом и пять миллиардов — перед Канадой за военные поставки.Это предельно важно. Выделение средств Киеву на продолжение войны ЕС и канадцы сопровождали подписанием обязывающих документов, то есть Киев официально визировал собственные долги, которые включены в структуру государственного финансового баланса. Соединенные Штаты вложили в Украину, конечно, не 500 миллиардов. По наиболее взвешенным западным оценкам, эта сумма варьируется в районе 75 миллиардов долларов — с одним критически важным уточнением. Вся американская помощь, выделяемая демократической администрацией Байдена, проводилась в виде траншей или внебюджетных поставок оружия. Причем проводились они либо через МВФ, либо через различные негосударственные фонды, либо через частные банки. Среди последних наиболее часто мелькал Chase Manhattan Bank.Потому государственный долг Украины перед государством (жирно подчеркнем это слово) Соединенные Штаты Америки составляет ноль долларов ноль центов.Но Трамп не стал бы миллиардером и дважды не избрался бы президентом, если бы не нашел способ выжать из данной ситуации выгоду. Навязшие в зубах редкоземельные металлы Украины — это юридическая и правовая замочная скважина, сквозь которую государство США может не только зайти на Украину совершенно легально, но и решить целый ряд крайне важных лично для Трампа и Америки задач.Если Зеленский подпишет, а Верховная рада ратифицирует редкоземельное соглашение хотя бы в приблизительно озвученных Киевом рамках, Вашингтон сразу становится, так сказать, мажоритарным акционером украинской экономики. Американцы смогут запрещать любые сделки с полезными ископаемыми, будут получать обязательную долю от их реализации, смогут манипулировать выдачей и отзывом лицензий на недропользование. Но главное: они смогут совершенно законно при малейшем, даже надуманном поводе арестовывать внешние активы Украины, а они, по данным Нацбанка Незалежной, сейчас оцениваются более чем в 40 миллиардов долларов. Сразу другой порядок цифр по сравнению с полезными ископаемыми, согласитесь.Помимо этого, в устав фонда восстановления Украины, как ожидается, будет внесен пункт, согласно которому правительство США сможет самостоятельно, без консультаций с Киевом осуществлять инвестиции в перспективные секторы экономики. Среди них уже названа энергетика — в первую очередь атомная. Ратификация соглашения фактически открывает Штатам законный коридор для выкупа и установления контроля над всеми мало-мальски важными и прибыльными отраслями украинской экономики.При этом, поскольку в соглашении нет ни граничного срока, ни условий расторжения, США получают в полное опосредованное владение целое государство. Территориально самое крупное в Европе, на минуточку. Вашингтон получает Украину на вечное разграбление, пусть и не отрицая ее долгов перед Евросоюзом. В Брюсселе понимают, что Киев неплатежеспособен, и потому запоздало попытались заявить собственные права на украинские недра, точнее, подсунуть собственный вариант соглашения. Но поляна уже занята и новые потенциальные владельцы не нуждаются в помощниках.К тому же, если вспомнить, что Трамп требует от Европы взять на себя весь груз финансово-военной поддержки Украины, становится понятной тоска в глазах лидеров европейских государств. Расходы и долги есть, а обратные выплаты от Киева все больше переходят в разряд гипотез.Команда Трампа также обязательно будет копать финансовую помощь Украине от предыдущей администрации. Акцент будет делаться на заведомо коррупционных и непрозрачных схемах выделения средств, когда никто толком не может сказать, сколько же денег было прокачано через мутный украинский фильтр. Внутренняя политика для любого президента всегда первична — и Трамп тут не исключение. Он уже прямо намекает, что не против баллотироваться вновь, если в конституцию будут внесены соответствующие поправки. А если нет, то многомиллиардный коррупционный компромат на демократов, отмывавших деньги американских налогоплательщиков, станет прекрасным инструментом антипиара и даст жирные козыри преемнику Трампа.В украинском кейсе Белый дом играет строго в своих личных интересах, все дальше оттирая Европу в историческую тень, создавая новый формат империи, когда на территории колонии не требуется даже присутствие армии, а для тотального контроля используются сугубо экономические рычаги.

https://ria.ru/20250226/ukraina-2001785095.html

https://ria.ru/20250226/ograblenie-2001630177.html

https://ria.ru/20250225/ukraina-2001395366.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, в мире, сша, украина, дональд трамп