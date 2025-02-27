Рейтинг@Mail.ru
В Сочи усыпили хаски, напавших на ребенка - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 27.02.2025 (обновлено: 18:36 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/sochi-2002031579.html
В Сочи усыпили хаски, напавших на ребенка
В Сочи усыпили хаски, напавших на ребенка - РИА Новости, 27.02.2025
В Сочи усыпили хаски, напавших на ребенка
Двух хаски, напавших на девятилетнего мальчика в Сочи, усыпили и вскрыли, сообщил РИА Новости родственник семьи пострадавшего. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:32:00+03:00
2025-02-27T18:36:00+03:00
происшествия
сочи
краснодар
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878733372_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ef72409701b0c485f4bc7bf571bf6fb9.jpg
КРАСНОДАР, 27 фев – РИА Новости. Двух хаски, напавших на девятилетнего мальчика в Сочи, усыпили и вскрыли, сообщил РИА Новости родственник семьи пострадавшего. В среду в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на девятилетнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка с множественными ранами лица госпитализировали в сочинскую больницу в тяжелом состоянии. Затем его вертолетом доставили в Краснодар. Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, мальчика прооперировали, он в тяжелом состоянии. "Собак усыпили, умертвили, но от этого уже не легче. Было бы (возможно помочь ребенку с пересадкой – ред.), если это было бы все сразу, быстро. Но протянули резину... никак не могли все это по-быстрому решить... Это уже было после семи вечера. Даже там были какие-то части, но понятно, что это уже никуда не годилось. Сами ветеринары сказали, что там все это уже переварено", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250227/sobaki-2001868276.html
сочи
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878733372_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_072098e95e497db035a5417a3ffa0116.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, краснодар, россия
Происшествия, Сочи, Краснодар, Россия
В Сочи усыпили хаски, напавших на ребенка

В Сочи усыпили и вскрыли двух хаски, напавших на девятилетнего мальчика

© РИА Новости / Давид Нармания Хаски
Хаски - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Давид Нармания
Хаски. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 27 фев – РИА Новости. Двух хаски, напавших на девятилетнего мальчика в Сочи, усыпили и вскрыли, сообщил РИА Новости родственник семьи пострадавшего.
В среду в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на девятилетнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка с множественными ранами лица госпитализировали в сочинскую больницу в тяжелом состоянии. Затем его вертолетом доставили в Краснодар. Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, мальчика прооперировали, он в тяжелом состоянии.
«
"Собак усыпили, умертвили, но от этого уже не легче. Было бы (возможно помочь ребенку с пересадкой – ред.), если это было бы все сразу, быстро. Но протянули резину... никак не могли все это по-быстрому решить... Это уже было после семи вечера. Даже там были какие-то части, но понятно, что это уже никуда не годилось. Сами ветеринары сказали, что там все это уже переварено", - сказал собеседник агентства.
Хаски - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Кинолог назвала возможные причины нападения собак на ребенка в Сочи
Вчера, 09:25
 
ПроисшествияСочиКраснодарРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала