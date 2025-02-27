https://ria.ru/20250227/sochi-2002031579.html
В Сочи усыпили хаски, напавших на ребенка
В Сочи усыпили хаски, напавших на ребенка - РИА Новости, 27.02.2025
В Сочи усыпили хаски, напавших на ребенка
Двух хаски, напавших на девятилетнего мальчика в Сочи, усыпили и вскрыли, сообщил РИА Новости родственник семьи пострадавшего. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:32:00+03:00
2025-02-27T18:32:00+03:00
2025-02-27T18:36:00+03:00
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КРАСНОДАР, 27 фев – РИА Новости. Двух хаски, напавших на девятилетнего мальчика в Сочи, усыпили и вскрыли, сообщил РИА Новости родственник семьи пострадавшего. В среду в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на девятилетнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка с множественными ранами лица госпитализировали в сочинскую больницу в тяжелом состоянии. Затем его вертолетом доставили в Краснодар. Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, мальчика прооперировали, он в тяжелом состоянии. "Собак усыпили, умертвили, но от этого уже не легче. Было бы (возможно помочь ребенку с пересадкой – ред.), если это было бы все сразу, быстро. Но протянули резину... никак не могли все это по-быстрому решить... Это уже было после семи вечера. Даже там были какие-то части, но понятно, что это уже никуда не годилось. Сами ветеринары сказали, что там все это уже переварено", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250227/sobaki-2001868276.html
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происшествия, сочи, краснодар, россия
Происшествия, Сочи, Краснодар, Россия
В Сочи усыпили хаски, напавших на ребенка
В Сочи усыпили и вскрыли двух хаски, напавших на девятилетнего мальчика