https://ria.ru/20250227/sochi-2001998398.html

Появились подробности о мальчике, которого в Сочи покусали хаски

Появились подробности о мальчике, которого в Сочи покусали хаски - РИА Новости, 27.02.2025

Появились подробности о мальчике, которого в Сочи покусали хаски

Жительница садового товарищества "Авиатор" в Сочи Юлия Максименко, где накануне домашние хаски покусали девятилетнего мальчика, рассказала журналистам, что псы... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:54:00+03:00

2025-02-27T16:54:00+03:00

2025-02-27T16:54:00+03:00

происшествия

сочи

краснодар

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СОЧИ, 27 фев – РИА Новости. Жительница садового товарищества "Авиатор" в Сочи Юлия Максименко, где накануне домашние хаски покусали девятилетнего мальчика, рассказала журналистам, что псы напали, когда ребенок нес веник отцу, чтобы очистить машину от снега. По её словам, напавшие собаки сначала содержались во дворе, откуда регулярно выбегали, после замечаний соседей хозяин посадил их на цепь. Иногда жертвами голодных псов были соседские куры, добавила она. "Они отвязываются, это не первый раз, когда они сбегают. Раньше они просто бегали по всему СНТ, просто был забор, и они через него перепрыгивали, потом он их привязал цепями, на цепи посадил, на верёвки, ну, и они уже отвязываются от цепи, перепрыгивают", - сказала Максименко. Она добавила, что разнимать собак, вцепившихся в мальчика, пришлось соседям и очевидцам, которые до сих пор находятся в шоковом состоянии от произошедшего. "Это было на перекрёстке, он (мальчик - ред.) спускался из дома, нес веник, чтобы с машины смахнуть снег утром", - говорит Максименко. Жительница садового товарищества отметила, что довольно неплохо общается с родителями мальчика, как и многие в СНТ, они сейчас находятся в морально тяжелом состоянии и не готовы с кем-либо выходить на связь. Журналистам соседи, проживающие неподалёку от места ЧП, рассказали, что голодные собаки содержались за низкой сеткой на приусадебной территории дома. Сейчас там остается еще одна собака - ее, вероятно, также не кормили долгое время, предположили жители СНТ. В среду в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на 9-летнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка с множественными ранами лица госпитализировали в сочинскую больницу в тяжелом состоянии. Затем его вертолетом доставили в Краснодар. Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, мальчика прооперировали, он в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20250226/sochi-2001828083.html

https://ria.ru/20250227/sobaki-2001929087.html

https://ria.ru/20250227/ekaterinburg-2001921152.html

сочи

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происшествия, сочи, краснодар