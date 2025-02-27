https://ria.ru/20250227/sobaki-2001946787.html

В Сочи предъявили обвинения хозяину собак, покусавших ребенка

В Сочи предъявили обвинения хозяину собак, покусавших ребенка - РИА Новости, 27.02.2025

В Сочи предъявили обвинения хозяину собак, покусавших ребенка

Следователи по Адлерском району в Сочи предъявили обвинения хозяину собак, которые покусали девятилетнего мальчика, госпитализированного в тяжелом состоянии... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:24:00+03:00

2025-02-27T14:24:00+03:00

2025-02-27T14:25:00+03:00

происшествия

сочи

краснодарский край

краснодар

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766521_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_18dcfa111cccca6d85e040acc37175bf.jpg

СОЧИ, 27 фев – РИА Новости. Следователи по Адлерском району в Сочи предъявили обвинения хозяину собак, которые покусали девятилетнего мальчика, госпитализированного в тяжелом состоянии после нападения животных, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. В среду в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на 9-летнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка с множественными ранами лица госпитализировали в сочинскую больницу в тяжелом состоянии. Затем его вертолетом доставили в Краснодар. По версии следствия, собаки находились в доме без хозяина, в результате нападения мальчик получил множественные рваные раны лица. Остановить происходящее смогли местные жители. "Следователем следственного отдела по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего, хозяину собак предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в Telegram-канале краевого СК. В ходе допроса мужчина признал свою вину, пояснив, что не кормил собак некоторое время. Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, мальчик, пострадавший в результате нападения собак, был прооперирован, его состояние оценивается как тяжелое, прогнозы пока неблагоприятные.

https://ria.ru/20250227/sobaki-2001929087.html

https://ria.ru/20250227/sobaki-2001868276.html

сочи

краснодарский край

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сочи, краснодарский край, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)