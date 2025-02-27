В Сочи предъявили обвинения хозяину собак, покусавших ребенка
СК предъявил обвинение хозяину хаски, покусавших 9-летнего мальчика в СНТ в Сочи
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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СОЧИ, 27 фев – РИА Новости. Следователи по Адлерском району в Сочи предъявили обвинения хозяину собак, которые покусали девятилетнего мальчика, госпитализированного в тяжелом состоянии после нападения животных, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
В среду в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на 9-летнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка с множественными ранами лица госпитализировали в сочинскую больницу в тяжелом состоянии. Затем его вертолетом доставили в Краснодар.
По версии следствия, собаки находились в доме без хозяина, в результате нападения мальчик получил множественные рваные раны лица. Остановить происходящее смогли местные жители.
"Следователем следственного отдела по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего, хозяину собак предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в Telegram-канале краевого СК.
В ходе допроса мужчина признал свою вину, пояснив, что не кормил собак некоторое время.
Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, мальчик, пострадавший в результате нападения собак, был прооперирован, его состояние оценивается как тяжелое, прогнозы пока неблагоприятные.