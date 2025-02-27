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В Сочи предъявили обвинения хозяину собак, покусавших ребенка - РИА Новости, 27.02.2025
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14:24 27.02.2025 (обновлено: 14:25 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/sobaki-2001946787.html
В Сочи предъявили обвинения хозяину собак, покусавших ребенка
В Сочи предъявили обвинения хозяину собак, покусавших ребенка - РИА Новости, 27.02.2025
В Сочи предъявили обвинения хозяину собак, покусавших ребенка
Следователи по Адлерском району в Сочи предъявили обвинения хозяину собак, которые покусали девятилетнего мальчика, госпитализированного в тяжелом состоянии... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:24:00+03:00
2025-02-27T14:25:00+03:00
происшествия
сочи
краснодарский край
краснодар
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 27 фев – РИА Новости. Следователи по Адлерском району в Сочи предъявили обвинения хозяину собак, которые покусали девятилетнего мальчика, госпитализированного в тяжелом состоянии после нападения животных, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. В среду в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на 9-летнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка с множественными ранами лица госпитализировали в сочинскую больницу в тяжелом состоянии. Затем его вертолетом доставили в Краснодар. По версии следствия, собаки находились в доме без хозяина, в результате нападения мальчик получил множественные рваные раны лица. Остановить происходящее смогли местные жители. "Следователем следственного отдела по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего, хозяину собак предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в Telegram-канале краевого СК. В ходе допроса мужчина признал свою вину, пояснив, что не кормил собак некоторое время. Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, мальчик, пострадавший в результате нападения собак, был прооперирован, его состояние оценивается как тяжелое, прогнозы пока неблагоприятные.
https://ria.ru/20250227/sobaki-2001929087.html
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сочи
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происшествия, сочи, краснодарский край, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Краснодар, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сочи предъявили обвинения хозяину собак, покусавших ребенка

СК предъявил обвинение хозяину хаски, покусавших 9-летнего мальчика в СНТ в Сочи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СОЧИ, 27 фев – РИА Новости. Следователи по Адлерском району в Сочи предъявили обвинения хозяину собак, которые покусали девятилетнего мальчика, госпитализированного в тяжелом состоянии после нападения животных, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
В среду в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на 9-летнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка с множественными ранами лица госпитализировали в сочинскую больницу в тяжелом состоянии. Затем его вертолетом доставили в Краснодар.
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По версии следствия, собаки находились в доме без хозяина, в результате нападения мальчик получил множественные рваные раны лица. Остановить происходящее смогли местные жители.
"Следователем следственного отдела по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего, хозяину собак предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в Telegram-канале краевого СК.
В ходе допроса мужчина признал свою вину, пояснив, что не кормил собак некоторое время.
Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, мальчик, пострадавший в результате нападения собак, был прооперирован, его состояние оценивается как тяжелое, прогнозы пока неблагоприятные.
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ПроисшествияСочиКраснодарский крайКраснодарСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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