https://ria.ru/20250227/sobaki-2001929087.html

Появились подробности о собаках, покусавших ребенка в Сочи

Появились подробности о собаках, покусавших ребенка в Сочи - РИА Новости, 27.02.2025

Появились подробности о собаках, покусавших ребенка в Сочи

Собаки, покусавшие девятилетнего мальчика в Сочи, регулярно выли от голода, рассказал РИА Новости житель садового товарищества "Авиатор" Андрей Стеклов. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:22:00+03:00

2025-02-27T13:22:00+03:00

2025-02-27T14:07:00+03:00

происшествия

краснодар

сочи

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СОЧИ, 27 фев — РИА Новости. Собаки, покусавшие девятилетнего мальчика в Сочи, регулярно выли от голода, рассказал РИА Новости житель садового товарищества "Авиатор" Андрей Стеклов.Трагедия произошла накануне в садовом товариществе Адлерского района. По предварительным данным, две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, а затем вертолетом перевезли в Краснодар. Как сообщал источник агентства в правоохранительных органах, ребенка прооперировали, его состояние тяжелое."Собаки были голодные, приходили ко мне под курятник курей воровать. Мы ему (хозяину. — Прим. ред.) с женой начали говорить по этому поводу, на что он ответил, что курей в СНТ держать нельзя. Потом, да, он их привязал. Провел какое-то действие, но не приезжает, не кормит собак", — заявил Стеклов.Собеседник агентства предположил, что хозяин не приезжал из-за снегопада в Сочи, который наблюдается последние дни. Он добавил, что машина у него хорошая, при желании можно было проехать.Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские установили владельца собак — это 48-летний местный житель. На допросе он признал вину.В администрации Сочи уточнили, что животных изъяли.

https://ria.ru/20250227/sobaki-2001868276.html

https://ria.ru/20250225/sobaki-2001585806.html

краснодар

сочи

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодар, сочи