https://ria.ru/20250227/sobaki-2001929087.html
Появились подробности о собаках, покусавших ребенка в Сочи
Появились подробности о собаках, покусавших ребенка в Сочи - РИА Новости, 27.02.2025
Появились подробности о собаках, покусавших ребенка в Сочи
Собаки, покусавшие девятилетнего мальчика в Сочи, регулярно выли от голода, рассказал РИА Новости житель садового товарищества "Авиатор" Андрей Стеклов. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:22:00+03:00
2025-02-27T13:22:00+03:00
2025-02-27T14:07:00+03:00
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СОЧИ, 27 фев — РИА Новости. Собаки, покусавшие девятилетнего мальчика в Сочи, регулярно выли от голода, рассказал РИА Новости житель садового товарищества "Авиатор" Андрей Стеклов.Трагедия произошла накануне в садовом товариществе Адлерского района. По предварительным данным, две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, а затем вертолетом перевезли в Краснодар. Как сообщал источник агентства в правоохранительных органах, ребенка прооперировали, его состояние тяжелое."Собаки были голодные, приходили ко мне под курятник курей воровать. Мы ему (хозяину. — Прим. ред.) с женой начали говорить по этому поводу, на что он ответил, что курей в СНТ держать нельзя. Потом, да, он их привязал. Провел какое-то действие, но не приезжает, не кормит собак", — заявил Стеклов.Собеседник агентства предположил, что хозяин не приезжал из-за снегопада в Сочи, который наблюдается последние дни. Он добавил, что машина у него хорошая, при желании можно было проехать.Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские установили владельца собак — это 48-летний местный житель. На допросе он признал вину.В администрации Сочи уточнили, что животных изъяли.
https://ria.ru/20250227/sobaki-2001868276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодар, сочи
Происшествия, Краснодар, Сочи
Появились подробности о собаках, покусавших ребенка в Сочи
Житель СНТ "Авиатор" Стеклов: покусавшие ребенка хаски регулярно выли от голода
СОЧИ, 27 фев — РИА Новости. Собаки, покусавшие девятилетнего мальчика в Сочи, регулярно выли от голода, рассказал РИА Новости житель садового товарищества "Авиатор" Андрей Стеклов.
Трагедия произошла накануне в садовом товариществе Адлерского района. По предварительным данным, две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, а затем вертолетом перевезли в Краснодар. Как сообщал источник агентства в правоохранительных органах, ребенка прооперировали, его состояние тяжелое.
"Собаки были голодные, приходили ко мне под курятник курей воровать. Мы ему (хозяину. — Прим. ред.) с женой начали говорить по этому поводу, на что он ответил, что курей в СНТ держать нельзя. Потом, да, он их привязал. Провел какое-то действие, но не приезжает, не кормит собак", — заявил Стеклов.
Собеседник агентства предположил, что хозяин не приезжал из-за снегопада в Сочи
, который наблюдается последние дни. Он добавил, что машина у него хорошая, при желании можно было проехать.
Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские установили владельца собак — это 48-летний местный житель. На допросе он признал вину.
В администрации Сочи уточнили, что животных изъяли.