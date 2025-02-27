https://ria.ru/20250227/sobaki-2001906792.html
В Госдуме предложили увеличить штрафы за самовыгул собак
В Госдуме предложили увеличить штрафы за самовыгул собак - РИА Новости, 27.02.2025
В Госдуме предложили увеличить штрафы за самовыгул собак
Первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предложил увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тысяч рублей. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:01:00+03:00
2025-02-27T12:01:00+03:00
2025-02-27T12:03:00+03:00
общество
владимир бурматов
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предложил увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тысяч рублей."Предлагается внести поправки, увеличив штрафы за "так называемый самовыгул" до 50 тысяч рублей", - сказал Бурматов на заседании рабочей группы комитета ГД по защите семьи по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных.
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общество, владимир бурматов, госдума рф
Общество, Владимир Бурматов, Госдума РФ
В Госдуме предложили увеличить штрафы за самовыгул собак
Бурматов предложил увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тысяч рублей