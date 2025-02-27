https://ria.ru/20250227/sobaki-2001868276.html

Кинолог назвала возможные причины нападения собак на ребенка в Сочи

Кинолог назвала возможные причины нападения собак на ребенка в Сочи - РИА Новости, 27.02.2025

Кинолог назвала возможные причины нападения собак на ребенка в Сочи

Долгое содержание на цепи, случка, провокация или проникновение на частную территорию могли стать причинами нападения собак на ребенка в Сочи, считает... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T09:25:00+03:00

2025-02-27T09:25:00+03:00

2025-02-27T09:25:00+03:00

происшествия

сочи

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СОЧИ, 27 фев - РИА Новости. Долгое содержание на цепи, случка, провокация или проникновение на частную территорию могли стать причинами нападения собак на ребенка в Сочи, считает руководитель "Кинологического клуба" в городе Ольга Макарова. Накануне прокуратура Краснодарского края сообщила, что в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на девятилетнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребенка госпитализировали сначала в сочинскую больницу, а после доставили санавиацией в Краснодар. Мальчик находился в тяжелом состоянии, возбуждено уголовное дело, хозяина собак вызвали на допрос. По словам кинолога, хаски - ездовая порода собак, которая обычно агрессии не проявляет, но этому может способствовать ряд внешних причин. "Как одновременно две собаки сорвались с цепи? Халатное отношение хозяина, и были ли это чистопородные хаски, или с их детства держали на цепи, тогда, может, агрессия. Может быть, случка была", - сказала РИА Новости Макарова. К возможным причинам инцидента эксперт также отнесла провокацию. Она предположила, что собаки могли сбиваться в стаю во время течки, и задалась вопросом, отпускал ли хозяин псов на самовыгул или они защищали двор. Дать в настоящее время ответ на вопрос, почему собаки проявили агрессию и искусали лицо ребенка, сложно, говорит кинолог Светлана Мельникова. "Это очень объемный вопрос, если честно. Всё из перечисленного могло послужить, плюс весна, гон, психика. Тут однозначно не скажешь", - сказала РИА Новости собеседница агентства.

https://ria.ru/20250226/orsk-2001806644.html

https://ria.ru/20250210/sobaki-1998401290.html

https://ria.ru/20250209/irkutsk-1998256383.html

сочи

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сочи, краснодарский край, краснодар