https://ria.ru/20250227/sobaka-2001999748.html

Владелец хаски, покусавших ребенка в Сочи, содержал стаи собак

Владелец хаски, покусавших ребенка в Сочи, содержал стаи собак - РИА Новости, 27.02.2025

Владелец хаски, покусавших ребенка в Сочи, содержал стаи собак

Владелец хаски, покусавших девятилетнего мальчика в садовом товариществе "Авиатор" в Сочи, содержал стаи собак, рассказал РИА Новости житель СНТ Андрей Стеклов. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:59:00+03:00

2025-02-27T16:59:00+03:00

2025-02-27T17:40:00+03:00

краснодар

сочи

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891314203_0:240:3067:1965_1920x0_80_0_0_e714263955e0a9361f1664b0bb412fb6.jpg

СОЧИ, 27 фев — РИА Новости. Владелец хаски, покусавших девятилетнего мальчика в садовом товариществе "Авиатор" в Сочи, содержал стаи собак, рассказал РИА Новости житель СНТ Андрей Стеклов.По его словам, животные были голодные и бросались на кур, но их хозяин игнорировал все замечания. "Когда полная стая, я думаю, штук десять точно. Сколько было вчера, говорят, две отвязались, третья была привязана", — ответил мужчина на вопрос, сколько псов содержалось во дворе владельца хаски.Стеклов предположил, что хозяин использует животных в коммерческих целях. "Когда я с ним общался по этому поводу, он вроде как держит какой-то парк, катает кого-то, как ездовых собак их использует. Летом он их всех привозил сюда, зимой кого-то видимо возил, кого-то оставлял", — поделился житель СНТ.Он также рассказал, что собаки — не единственная проблема в садовом товариществе "Авиатор": там свободно разгуливают голодные коровы."У меня здесь трое маленьких детей, тут еще детей очень много, и они ходят практически беззащитные, тут еще коровы возбужденные ходят, потому что им есть нечего, точно так же корова может ребенка на рога посадить", — добавил Стеклов.Как передает корреспондент РИА Новости, место, где содержались напавшие хаски, огорожено тонкой рабицей, внутри стоит небольшое сооружение, где, предположительно, спят животные. Сейчас там остается еще одна собака, которую, со слов соседей, тоже давно не кормили. Инцидент произошел накануне. По предварительным данным, на девятилетнего мальчика набросились две соседские хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребенка с множественными ранами лица госпитализировали в сочинскую больницу. Затем его вертолетом доставили в Краснодар. Как сообщал источник агентства в правоохранительных органах, пострадавшего прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Хозяину собак предъявили обвинение по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". На допросе мужчина признал вину, сообщив, что некоторое время не кормил животных.

https://ria.ru/20250227/gosduma-2001924174.html

https://ria.ru/20250227/sobaki-2001906792.html

https://ria.ru/20250227/sobaki-2001868276.html

краснодар

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодар, сочи, россия, происшествия