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Владелец хаски, покусавших ребенка в Сочи, содержал стаи собак - РИА Новости, 27.02.2025
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16:59 27.02.2025 (обновлено: 17:40 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/sobaka-2001999748.html
Владелец хаски, покусавших ребенка в Сочи, содержал стаи собак
Владелец хаски, покусавших ребенка в Сочи, содержал стаи собак - РИА Новости, 27.02.2025
Владелец хаски, покусавших ребенка в Сочи, содержал стаи собак
Владелец хаски, покусавших девятилетнего мальчика в садовом товариществе "Авиатор" в Сочи, содержал стаи собак, рассказал РИА Новости житель СНТ Андрей Стеклов. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:59:00+03:00
2025-02-27T17:40:00+03:00
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СОЧИ, 27 фев — РИА Новости. Владелец хаски, покусавших девятилетнего мальчика в садовом товариществе "Авиатор" в Сочи, содержал стаи собак, рассказал РИА Новости житель СНТ Андрей Стеклов.По его словам, животные были голодные и бросались на кур, но их хозяин игнорировал все замечания. "Когда полная стая, я думаю, штук десять точно. Сколько было вчера, говорят, две отвязались, третья была привязана", — ответил мужчина на вопрос, сколько псов содержалось во дворе владельца хаски.Стеклов предположил, что хозяин использует животных в коммерческих целях. "Когда я с ним общался по этому поводу, он вроде как держит какой-то парк, катает кого-то, как ездовых собак их использует. Летом он их всех привозил сюда, зимой кого-то видимо возил, кого-то оставлял", — поделился житель СНТ.Он также рассказал, что собаки — не единственная проблема в садовом товариществе "Авиатор": там свободно разгуливают голодные коровы."У меня здесь трое маленьких детей, тут еще детей очень много, и они ходят практически беззащитные, тут еще коровы возбужденные ходят, потому что им есть нечего, точно так же корова может ребенка на рога посадить", — добавил Стеклов.Как передает корреспондент РИА Новости, место, где содержались напавшие хаски, огорожено тонкой рабицей, внутри стоит небольшое сооружение, где, предположительно, спят животные. Сейчас там остается еще одна собака, которую, со слов соседей, тоже давно не кормили. Инцидент произошел накануне. По предварительным данным, на девятилетнего мальчика набросились две соседские хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребенка с множественными ранами лица госпитализировали в сочинскую больницу. Затем его вертолетом доставили в Краснодар. Как сообщал источник агентства в правоохранительных органах, пострадавшего прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Хозяину собак предъявили обвинение по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". На допросе мужчина признал вину, сообщив, что некоторое время не кормил животных.
https://ria.ru/20250227/gosduma-2001924174.html
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краснодар, сочи, россия, происшествия
Краснодар, Сочи, Россия, Происшествия
Владелец хаски, покусавших ребенка в Сочи, содержал стаи собак

Житель СНТ "Авиатор" Стеклов: хозяин покусавших ребенка хаски содержал стаи псов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСобака породы хаски
Собака породы хаски - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Собака породы хаски. Архивное фото
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СОЧИ, 27 фев — РИА Новости. Владелец хаски, покусавших девятилетнего мальчика в садовом товариществе "Авиатор" в Сочи, содержал стаи собак, рассказал РИА Новости житель СНТ Андрей Стеклов.
По его словам, животные были голодные и бросались на кур, но их хозяин игнорировал все замечания.
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"Когда полная стая, я думаю, штук десять точно. Сколько было вчера, говорят, две отвязались, третья была привязана", — ответил мужчина на вопрос, сколько псов содержалось во дворе владельца хаски.
Стеклов предположил, что хозяин использует животных в коммерческих целях.
"Когда я с ним общался по этому поводу, он вроде как держит какой-то парк, катает кого-то, как ездовых собак их использует. Летом он их всех привозил сюда, зимой кого-то видимо возил, кого-то оставлял", — поделился житель СНТ.
Он также рассказал, что собаки — не единственная проблема в садовом товариществе "Авиатор": там свободно разгуливают голодные коровы.
"У меня здесь трое маленьких детей, тут еще детей очень много, и они ходят практически беззащитные, тут еще коровы возбужденные ходят, потому что им есть нечего, точно так же корова может ребенка на рога посадить", — добавил Стеклов.
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Как передает корреспондент РИА Новости, место, где содержались напавшие хаски, огорожено тонкой рабицей, внутри стоит небольшое сооружение, где, предположительно, спят животные. Сейчас там остается еще одна собака, которую, со слов соседей, тоже давно не кормили.
Инцидент произошел накануне. По предварительным данным, на девятилетнего мальчика набросились две соседские хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребенка с множественными ранами лица госпитализировали в сочинскую больницу. Затем его вертолетом доставили в Краснодар. Как сообщал источник агентства в правоохранительных органах, пострадавшего прооперировали, он находится в тяжелом состоянии.
Хозяину собак предъявили обвинение по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". На допросе мужчина признал вину, сообщив, что некоторое время не кормил животных.
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