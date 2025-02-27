https://ria.ru/20250227/snaryady-2001857970.html

СМИ: США получат первые гиперзвуковые снаряды к концу 2025 года

СМИ: США получат первые гиперзвуковые снаряды к концу 2025 года - РИА Новости, 27.02.2025

СМИ: США получат первые гиперзвуковые снаряды к концу 2025 года

Сухопутные войска США получат на вооружение первые гиперзвуковые снаряды к концу 2025 финансового года, пишет портал Defense News со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T08:25:00+03:00

2025-02-27T08:25:00+03:00

2025-02-27T08:25:00+03:00

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сухопутные войска США получат на вооружение первые гиперзвуковые снаряды к концу 2025 финансового года, пишет портал Defense News со ссылкой на неназванного чиновника из сферы обороны. По данным портала, армия США планировала представить снаряды еще в 2023 году, однако окончательный срок сдвигался после нескольких неудачных испытаний снарядов из-за проблем на полигоне, связанных с процессом запуска. "После длительной задержки, связанной с безуспешными попытками армии и флота США провести испытания снаряда, сухопутные войска передадут гиперзвуковое оружие большой дальности первому из своих подразделений к концу 2025 финансового года", - говорится в публикации. Портал указывает, что Сухопутные войска и ВМС США совместно разрабатывали снаряд, однако получат разные его модификации. Армия Штатов запустит свою модификацию с мобильной платформы, а ВМС запустят свою модификацию снаряда с кораблей. Пентагон в декабре сообщил, что США недавно успешно испытали конвенциональную гиперзвуковую ракету: запуск прошёл с мыса Канаверал во Флориде и стал вторым успешным тестом подобного вида оружия за год.

https://ria.ru/20241221/raketa-1990217816.html

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в мире, сша, канаверал, флорида, министерство обороны сша