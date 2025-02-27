https://ria.ru/20250227/smi-2001853398.html

СМИ: бывший офис Sony захотел отсудить в России почти миллиард рублей

СМИ: бывший офис Sony захотел отсудить в России почти миллиард рублей - РИА Новости, 27.02.2025

СМИ: бывший офис Sony захотел отсудить в России почти миллиард рублей

Бывшее представительство Sony Pictures в России подало в суд на российские киносети с требованием выплатить почти один миллиард рублей, сообщает РБК. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T06:37:00+03:00

2025-02-27T06:37:00+03:00

2025-02-27T11:55:00+03:00

россия

украина

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Бывшее представительство Sony Pictures в России подало в суд на российские киносети с требованием выплатить почти один миллиард рублей, сообщает РБК.По данным агентства, компания "Контент-клуб", ранее "Сони пикчерс продакшн энд релизинг", до 2022 года представлявшая студию Sony Pictures в России, подала два десятка исков к российским киносетям.Отмечается, что большая часть из них только зарегистрирована, а еще часть — оставлена без внимания из-за нарушения правил подачи. Иски датируются 10 и 17 февраля.По данным РБК, претензии связаны с долгами за показы картин американской киностудии еще до ее ухода с российского рынка.Наибольший по сумме иск — 436,4 миллиона — подан к структуре "Формула кино" и "Синема парк", сеть кинотеатров "Каро" получила иск в размере 71,6 миллиона рублей. Другие прокатчики получили иски на меньшие суммы."Общая сумма требований всех 20 исков, по подсчетам РБК, составляет больше 980 миллионов рублей", — говорится в сообщении.Компания Sony Pictures Entertainment приостановила свою деятельность в России после начала СВО на Украине, заморозив цифровые релизы своих проектов и будущие сделки по распространению контента на телевидении.

https://ria.ru/20241219/putin--1990132444.html

https://ria.ru/20250219/ssha-2000200024.html

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россия, украина, sony pictures