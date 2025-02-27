СМИ: бывший офис Sony захотел отсудить в России почти миллиард рублей
РБК: экс-офис Sony Pictures в России захотел отсудить у киносетей 980 млн рублей
© Getty Images / LeoPatriziКинотеатр
© Getty Images / LeoPatrizi
Кинотеатр. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Бывшее представительство Sony Pictures в России подало в суд на российские киносети с требованием выплатить почти один миллиард рублей, сообщает РБК.
По данным агентства, компания "Контент-клуб", ранее "Сони пикчерс продакшн энд релизинг", до 2022 года представлявшая студию Sony Pictures в России, подала два десятка исков к российским киносетям.
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Отмечается, что большая часть из них только зарегистрирована, а еще часть — оставлена без внимания из-за нарушения правил подачи. Иски датируются 10 и 17 февраля.
По данным РБК, претензии связаны с долгами за показы картин американской киностудии еще до ее ухода с российского рынка.
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Наибольший по сумме иск — 436,4 миллиона — подан к структуре "Формула кино" и "Синема парк", сеть кинотеатров "Каро" получила иск в размере 71,6 миллиона рублей. Другие прокатчики получили иски на меньшие суммы.
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"Общая сумма требований всех 20 исков, по подсчетам РБК, составляет больше 980 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Компания Sony Pictures Entertainment приостановила свою деятельность в России после начала СВО на Украине, заморозив цифровые релизы своих проектов и будущие сделки по распространению контента на телевидении.