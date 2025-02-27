СМИ: США и Россия обсуждают совместную добычу природных ресурсов в Арктике
Bloomberg: США и Россия обсуждают совместную добычу природных ресурсов в Арктике
© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. США и Россия рассматривают Арктику как возможное направление для экономического сотрудничества, включая совместную добычу природных ресурсов и развитие торговых маршрутов, передает агентство Блумберг.
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"Обсуждения включают разработку природных ресурсов и торговые маршруты", — пишет издание, ссылаясь на осведомленные источники, которые уточнили, что переговоры конфиденциальны и пока что находятся на ранней стадии.
По данным агентства, сотрудничество в энергетическом секторе также рассматривается как один из ключевых приоритетов США. Переговоры по этому вопросу проходят на фоне попыток американского лидера Дональда Трампа достичь урегулирования конфликта на Украине. В этом контексте Блумберг отмечает, что обе стороны сигнализируют о готовности к экономическому взаимодействию.
Один из источников сообщил агентству, что Вашингтон рассматривает сотрудничество с Москвой в Арктике как возможный способ ослабить связи России и Китая в арктическом регионе. Однако он добавил, что добиться этого будет сложно, поскольку отношения между Москвой и Пекином "значительно укрепились" за последние годы.
Президент России Владимир Путин в понедельник в интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности Москвы предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах.
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Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российско-американские проекты по экономическому сотрудничеству станут возможными после урегулирования конфликта на Украине.
Представитель Кремля отметил также, что у Москвы есть свои планы по разработке стратегических ресурсов, но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества.
Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что поддерживает идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным элементам.
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