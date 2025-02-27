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На Украине предъявили заочное обвинение врио губернатора Ростовской области
На Украине предъявили заочное обвинение врио губернатора Ростовской области - РИА Новости, 27.02.2025
На Украине предъявили заочное обвинение врио губернатора Ростовской области
Служба безопасности Украины заявила, что заочно предъявила обвинения врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю, ранее возглавлявшему "Объединенную... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:12:00+03:00
2025-02-27T17:12:00+03:00
2025-02-27T17:12:00+03:00
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что заочно предъявила обвинения врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю, ранее возглавлявшему "Объединенную авиастроительную корпорацию". "Служба безопасности собрала доказательную базу на генерального директора российской "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрия Слюсаря, который поставляет боевые самолеты для армии РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Слюсарь занимал должность гендиректора "Объединенной авиастроительной корпорации" до ноября 2024 года, когда он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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ростовская область, украина, россия, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак), служба безопасности украины, в мире
Ростовская область, Украина, Россия, Юрий Слюсарь , Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Служба безопасности Украины, В мире
На Украине предъявили заочное обвинение врио губернатора Ростовской области
СБУ заочно предъявила обвинение врио ростовского губернатора Слюсарю