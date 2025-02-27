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На Украине предъявили заочное обвинение врио губернатора Ростовской области - РИА Новости, 27.02.2025
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17:12 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/slyusar-2002002763.html
На Украине предъявили заочное обвинение врио губернатора Ростовской области
На Украине предъявили заочное обвинение врио губернатора Ростовской области - РИА Новости, 27.02.2025
На Украине предъявили заочное обвинение врио губернатора Ростовской области
Служба безопасности Украины заявила, что заочно предъявила обвинения врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю, ранее возглавлявшему "Объединенную... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:12:00+03:00
2025-02-27T17:12:00+03:00
ростовская область
украина
россия
юрий слюсарь
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
служба безопасности украины
в мире
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что заочно предъявила обвинения врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю, ранее возглавлявшему "Объединенную авиастроительную корпорацию". "Служба безопасности собрала доказательную базу на генерального директора российской "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрия Слюсаря, который поставляет боевые самолеты для армии РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Слюсарь занимал должность гендиректора "Объединенной авиастроительной корпорации" до ноября 2024 года, когда он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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ростовская область, украина, россия, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак), служба безопасности украины, в мире
Ростовская область, Украина, Россия, Юрий Слюсарь , Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Служба безопасности Украины, В мире
На Украине предъявили заочное обвинение врио губернатора Ростовской области

СБУ заочно предъявила обвинение врио ростовского губернатора Слюсарю

© Фото : предоставлено пресс-службой ОАКЮрий Слюсарь
Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАК
Юрий Слюсарь. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что заочно предъявила обвинения врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю, ранее возглавлявшему "Объединенную авиастроительную корпорацию".
"Служба безопасности собрала доказательную базу на генерального директора российской "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрия Слюсаря, который поставляет боевые самолеты для армии РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Слюсарь занимал должность гендиректора "Объединенной авиастроительной корпорации" до ноября 2024 года, когда он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Ярослав Дронов (Shaman) - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
СБУ заочно предъявила обвинения Shaman
25 февраля, 14:36
 
Ростовская областьУкраинаРоссияЮрий СлюсарьОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Служба безопасности УкраиныВ мире
 
 
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