https://ria.ru/20250227/sk-2001927097.html
СК сообщил о задержании чиновника правительства Рязанской области
СК сообщил о задержании чиновника правительства Рязанской области - РИА Новости, 27.02.2025
СК сообщил о задержании чиновника правительства Рязанской области
Чиновник правительства Рязанской области задержан по подозрению в получении взятки в размере более 17 миллионов рублей, сообщило СУСК по региону. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:14:00+03:00
2025-02-27T13:14:00+03:00
2025-02-27T13:14:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. Чиновник правительства Рязанской области задержан по подозрению в получении взятки в размере более 17 миллионов рублей, сообщило СУСК по региону. "Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере должностным лицом правительства Рязанской области (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - сообщается в Telegram-канале СУСК без обозначения имени чиновника. По версии следствия, подозреваемый потребовал от индивидуального предпринимателя взятку за способствование в заключении договоров с курируемыми организациями. Отмечается, что чиновник предоставлял информацию об условиях предстоящих закупок и оказывал иное содействие, что позволяло предпринимателю безальтернативно выигрывать в аукционах. "В общей сложности подозреваемый получил от предпринимателя взятку в размере более 17 миллионов рублей. В настоящее время фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия", - подчеркивает СУСК. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками центрального аппарата ФСБ России и регионального УФСБ.
https://ria.ru/20250226/vzyatka-2001794356.html
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происшествия, рязанская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Рязанская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СК сообщил о задержании чиновника правительства Рязанской области
СК: чиновника правительства Рязанской области задержали за взятки на 17 млн руб