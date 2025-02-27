https://ria.ru/20250227/sk-2001927097.html

СК сообщил о задержании чиновника правительства Рязанской области

СК сообщил о задержании чиновника правительства Рязанской области - РИА Новости, 27.02.2025

СК сообщил о задержании чиновника правительства Рязанской области

Чиновник правительства Рязанской области задержан по подозрению в получении взятки в размере более 17 миллионов рублей, сообщило СУСК по региону. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:14:00+03:00

2025-02-27T13:14:00+03:00

2025-02-27T13:14:00+03:00

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рязанская область

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РЯЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. Чиновник правительства Рязанской области задержан по подозрению в получении взятки в размере более 17 миллионов рублей, сообщило СУСК по региону. "Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере должностным лицом правительства Рязанской области (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - сообщается в Telegram-канале СУСК без обозначения имени чиновника. По версии следствия, подозреваемый потребовал от индивидуального предпринимателя взятку за способствование в заключении договоров с курируемыми организациями. Отмечается, что чиновник предоставлял информацию об условиях предстоящих закупок и оказывал иное содействие, что позволяло предпринимателю безальтернативно выигрывать в аукционах. "В общей сложности подозреваемый получил от предпринимателя взятку в размере более 17 миллионов рублей. В настоящее время фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия", - подчеркивает СУСК. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками центрального аппарата ФСБ России и регионального УФСБ.

https://ria.ru/20250226/vzyatka-2001794356.html

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происшествия, рязанская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)