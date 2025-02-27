На севере Сирии прошел форум сирийского национального диалога
Центр исследований Рожава организовал форум сирийского национального диалога
Мечеть в Сирии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 27 фев - РИА Новости. Центр исследований Рожава организовал форум сирийского национального диалога под лозунгом "К построению демократической и плюралистической Сирии" в провинции Ракка на севере Сирии, сообщает курдское агентство ANF.
Во вторник по инициативе нового руководства Сирии состоялся первый общенациональный диалог, в рамках которого представители разных слоев общества, конфессий и интеллигенции обсудили вопросы, связанные с организацией политического будущего с целью обеспечения безопасности и сохранения территориальной целостности страны. Однако представители курдской автономной администрации, поддерживаемые США, которые контролируют северо-восток Сирии, приглашены не были.
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"В форуме приняли участие более 200 человек, среди которых сирийские политики и интеллектуалы из разных городов Сирии, таких как Алеппо, Латакия и Сувейда. Также присутствовали представители Демократической автономной администрации северо-восточной Сирии, Сирийского демократического совета, Партии демократического союза и Партии будущего Сирии, члены Альянса демократических общественных организаций в северо-восточной Сирии и Сирийские демократические силы", - пишет агентство.
Сопредседатель Демократической автономной администрации северо-востока Сирии Афин Сувэйд в ходе своего выступления отметила, что автономная администрация с первого дня своего основания в 2014 году подчеркивает, что удовлетворение законных требований сирийского народа возможно, если сирийцы сядут за один стол переговоров, проанализируют причины пережитого и найдут форму, которая удовлетворит надежды всего народа на свободную и достойную жизнь на основе свободы, равенства и справедливости в демократической децентрализованной системе, представляющей всех. По ее словам, новая конституция должна быть написана исключительно сирийцами.
Командующий курдских вооруженных формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) Мазлум Абди в свою очередь призвал избегать повторения прошлых ошибок, извлекая уроки из них, придерживаясь принципам решения разногласий путем диалога. Он также отметил необходимость обеспечить участие всех сирийцев в предстоящем политическом процессе.
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