Рейтинг@Mail.ru
На юге Синая возросло число российских туристов - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:54 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/sinaj-2001937780.html
На юге Синая возросло число российских туристов
На юге Синая возросло число российских туристов - РИА Новости, 27.02.2025
На юге Синая возросло число российских туристов
Число российских туристов, посещающих юг Синайского полуострова в Египте, растет, показатели являются хорошими, заявил РИА Новости губернатор провинции Южный... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:54:00+03:00
2025-02-27T13:54:00+03:00
туризм
египет
россия
георгий борисенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152969/21/1529692106_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_3906d94d004ebe4769dac31a2974a7bd.jpg
ЮЖНЫЙ СИНАЙ (Египет), 27 фев - РИА Новости. Число российских туристов, посещающих юг Синайского полуострова в Египте, растет, показатели являются хорошими, заявил РИА Новости губернатор провинции Южный Синай Халед Мубарак. "Посещение российскими туристами (Южного Синая – ред.) растет. Думаю, российские туристы всегда находятся на лидирующих позициях, показатели их притока - хорошие", - сообщил Мубарак. Отвечая на вопрос о влиянии войны в секторе Газа на туризм на юге Синая, губернатор подчеркнул, что власти региона работают в рамках стратегических планов вне зависимости от того, что происходит рядом с Египтом. Ранее премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что в 2024 году страну посетили рекордные 15,7 миллиона туристов. Советник по связям со СМИ в министерстве туризма и древностей Египта Невин аль-Ареф сообщала РИА Новости, что порядка 1,6 миллиона туристов из России посетили Египет в 2024 году. Посол РФ в Египте Георгий Борисенко отмечал в интервью РИА Новости, что число российских туристов, посетивших Египет в 2024 году, выросло по сравнению с 2023 годом. Также дипломат подчеркнул, что Россия работает над увеличением частоты авиарейсов между российскими и египетскими аэропортами.
https://ria.ru/20240830/smi-1969579663.html
египет
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152969/21/1529692106_81:70:1765:1333_1920x0_80_0_0_554919264daa5d9e77f74623185ef121.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, россия, георгий борисенко, в мире
Туризм, Египет, Россия, Георгий Борисенко, В мире
На юге Синая возросло число российских туристов

Губернатор Мубарак: число российских туристов на юге Синая растет

© Depositphotos.com / OlegDoroshenkoХургада, Египет
Хургада, Египет - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Depositphotos.com / OlegDoroshenko
Хургада, Египет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНЫЙ СИНАЙ (Египет), 27 фев - РИА Новости. Число российских туристов, посещающих юг Синайского полуострова в Египте, растет, показатели являются хорошими, заявил РИА Новости губернатор провинции Южный Синай Халед Мубарак.
"Посещение российскими туристами (Южного Синая – ред.) растет. Думаю, российские туристы всегда находятся на лидирующих позициях, показатели их притока - хорошие", - сообщил Мубарак.
Отвечая на вопрос о влиянии войны в секторе Газа на туризм на юге Синая, губернатор подчеркнул, что власти региона работают в рамках стратегических планов вне зависимости от того, что происходит рядом с Египтом.
Ранее премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что в 2024 году страну посетили рекордные 15,7 миллиона туристов. Советник по связям со СМИ в министерстве туризма и древностей Египта Невин аль-Ареф сообщала РИА Новости, что порядка 1,6 миллиона туристов из России посетили Египет в 2024 году.
Посол РФ в Египте Георгий Борисенко отмечал в интервью РИА Новости, что число российских туристов, посетивших Египет в 2024 году, выросло по сравнению с 2023 годом. Также дипломат подчеркнул, что Россия работает над увеличением частоты авиарейсов между российскими и египетскими аэропортами.
Город Таба в Египте на границе с Израилем - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
СМИ: на границе Египта с Израилем произошло нападение на туристов с ножом
30 августа 2024, 19:13
 
ТуризмЕгипетРоссияГеоргий БорисенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала