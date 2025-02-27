https://ria.ru/20250227/sinaj-2001937780.html

На юге Синая возросло число российских туристов

На юге Синая возросло число российских туристов - РИА Новости, 27.02.2025

На юге Синая возросло число российских туристов

Число российских туристов, посещающих юг Синайского полуострова в Египте, растет, показатели являются хорошими, заявил РИА Новости губернатор провинции Южный... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:54:00+03:00

2025-02-27T13:54:00+03:00

2025-02-27T13:54:00+03:00

туризм

египет

россия

георгий борисенко

в мире

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ЮЖНЫЙ СИНАЙ (Египет), 27 фев - РИА Новости. Число российских туристов, посещающих юг Синайского полуострова в Египте, растет, показатели являются хорошими, заявил РИА Новости губернатор провинции Южный Синай Халед Мубарак. "Посещение российскими туристами (Южного Синая – ред.) растет. Думаю, российские туристы всегда находятся на лидирующих позициях, показатели их притока - хорошие", - сообщил Мубарак. Отвечая на вопрос о влиянии войны в секторе Газа на туризм на юге Синая, губернатор подчеркнул, что власти региона работают в рамках стратегических планов вне зависимости от того, что происходит рядом с Египтом. Ранее премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что в 2024 году страну посетили рекордные 15,7 миллиона туристов. Советник по связям со СМИ в министерстве туризма и древностей Египта Невин аль-Ареф сообщала РИА Новости, что порядка 1,6 миллиона туристов из России посетили Египет в 2024 году. Посол РФ в Египте Георгий Борисенко отмечал в интервью РИА Новости, что число российских туристов, посетивших Египет в 2024 году, выросло по сравнению с 2023 годом. Также дипломат подчеркнул, что Россия работает над увеличением частоты авиарейсов между российскими и египетскими аэропортами.

https://ria.ru/20240830/smi-1969579663.html

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египет, россия, георгий борисенко, в мире