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Суд отказался прекратить дело производителя "Мистера сидра" - РИА Новости, 27.02.2025
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21:17 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/sidr-2002063496.html
Суд отказался прекратить дело производителя "Мистера сидра"
Суд отказался прекратить дело производителя "Мистера сидра" - РИА Новости, 27.02.2025
Суд отказался прекратить дело производителя "Мистера сидра"
Красноглинский районный суд Самары отказался удовлетворять ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении производителя "Мистера сидра", от которого... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T21:17:00+03:00
2025-02-27T21:17:00+03:00
происшествия
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САМАРА, 27 фев - РИА Новости. Красноглинский районный суд Самары отказался удовлетворять ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении производителя "Мистера сидра", от которого погибли 50 человек, говорится на сайте суда. "Обвиняемый (Артем, - ред.) Айрапетян обратился в суд с ходатайством о проведении по уголовному делу предварительного слушания, в связи с наличием оснований для прекращения уголовного дела либо возвращения его прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ. В ходе предварительного слушания ходатайство Айрапетяна судом оставлено без удовлетворения", - говорится в сообщении судебной инстанции. Также уточняется, что Айрапетяну и второму фигуранту уголовного дела Анару Гусейнову продлили арест на полгода. Первое заседание по существу пройдет 3 марта. Ранее Генеральная прокуратура РФ сообщала, что в 2023 году учредитель и фактический руководитель ООО "Анди" Гусейнов с Айрапетяном организовал в Самаре производство сидра для его последующей реализации. Ради сокращения технических расходов и временных затрат соучастники отказались от соблюдения естественной технологии создания напитка, заменив ее на процедуру добавления в растворимый сок этилового спирта. Для этого с мая по июнь 2023 года Айрапетян купил у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина не менее 4 тысяч литров спирта, похищенного со склада полиции. Какие-либо документы, подтверждающие легальность его происхождения, отсутствовали. Спирт, оказавшийся ядовитым метанолом, использовался в приготовлении порядка 48 тысяч литров сидра под торговыми наименованиями "Мистер сидр" и "Лето сидр". Для придания надлежащих потребительских качеств товара и обмана покупателей напиток был разлит в тару с этикетками, содержащими недостоверную информацию о его натуральном составе. Обвиняемые реализовали более 30 тысяч литров готовой фальсифицированной продукции в различные магазины на территории Удмуртии, Марий Эл, а также Курганской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей. В результате употребления напитка от отравления скончались 50 человек, еще 66 пострадали. Потерпевшими заявлены иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 46 миллионов рублей. В отношении Егоровых и Гребенкина ранее состоялся обвинительный приговор по факту хищения спирта, сообщали в Генпрокуратуре РФ. Суд в Самаре в феврале 2024 года приговорил к 3,5 года колонии экс-полицейского за кражу со склада 6 тысяч литров метилового спирта, часть которого попала в "Мистер сидр". Его соучастники, отец и сын, также получили реальные сроки – до 3,5 года.
https://ria.ru/20241014/otravlenie-1978031015.html
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происшествия, самара, россия, самарское, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Самара, Россия, Самарское, Генеральная прокуратура РФ
Суд отказался прекратить дело производителя "Мистера сидра"

Суд не стал прекращать дело производителя сидра, от которого погибли 50 человек

© Роспотребнадзор Республика Башкортостаналкогольная продукция "Пивная продукция – "Мистер Сидр"
алкогольная продукция Пивная продукция – Мистер Сидр - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Роспотребнадзор Республика Башкортостан
алкогольная продукция "Пивная продукция – "Мистер Сидр". Архивное фото
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САМАРА, 27 фев - РИА Новости. Красноглинский районный суд Самары отказался удовлетворять ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении производителя "Мистера сидра", от которого погибли 50 человек, говорится на сайте суда.
«
"Обвиняемый (Артем, - ред.) Айрапетян обратился в суд с ходатайством о проведении по уголовному делу предварительного слушания, в связи с наличием оснований для прекращения уголовного дела либо возвращения его прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ. В ходе предварительного слушания ходатайство Айрапетяна судом оставлено без удовлетворения", - говорится в сообщении судебной инстанции.
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Также уточняется, что Айрапетяну и второму фигуранту уголовного дела Анару Гусейнову продлили арест на полгода. Первое заседание по существу пройдет 3 марта.
Ранее Генеральная прокуратура РФ сообщала, что в 2023 году учредитель и фактический руководитель ООО "Анди" Гусейнов с Айрапетяном организовал в Самаре производство сидра для его последующей реализации. Ради сокращения технических расходов и временных затрат соучастники отказались от соблюдения естественной технологии создания напитка, заменив ее на процедуру добавления в растворимый сок этилового спирта.
Для этого с мая по июнь 2023 года Айрапетян купил у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина не менее 4 тысяч литров спирта, похищенного со склада полиции. Какие-либо документы, подтверждающие легальность его происхождения, отсутствовали. Спирт, оказавшийся ядовитым метанолом, использовался в приготовлении порядка 48 тысяч литров сидра под торговыми наименованиями "Мистер сидр" и "Лето сидр". Для придания надлежащих потребительских качеств товара и обмана покупателей напиток был разлит в тару с этикетками, содержащими недостоверную информацию о его натуральном составе.
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В отношении Егоровых и Гребенкина ранее состоялся обвинительный приговор по факту хищения спирта, сообщали в Генпрокуратуре РФ. Суд в Самаре в феврале 2024 года приговорил к 3,5 года колонии экс-полицейского за кражу со склада 6 тысяч литров метилового спирта, часть которого попала в "Мистер сидр". Его соучастники, отец и сын, также получили реальные сроки – до 3,5 года.
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