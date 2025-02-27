https://ria.ru/20250227/shturmovik-2001858275.html
Герой России Григорьев решил участвовать в кадровой программе в Якутии
Герой России Григорьев решил участвовать в кадровой программе в Якутии - РИА Новости, 27.02.2025
Герой России Григорьев решил участвовать в кадровой программе в Якутии
Герой России Андрей Григорьев, штурмовик с позывным "Тута", намерен пройти обучение по региональной кадровой программе "Якутия - Земля Героев", передает... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T08:24:00+03:00
2025-02-27T08:24:00+03:00
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ЯКУТСК, 27 фев - РИА Новости. Герой России Андрей Григорьев, штурмовик с позывным "Тута", намерен пройти обучение по региональной кадровой программе "Якутия - Земля Героев", передает корреспондент РИА Новости. Кадровая программа для участников спецоперации "Якутия - Земля Героев" стартует с 21 февраля, с июня начнется обучение для первых бойцов. "В планах дальше работать. Мне предложили вступить в кадровую программу для участников СВО. Учиться буду", - сказал Григорьев журналистам. Глава Якутии Айсен Николаев в четверг вручил ему сертификат на 1,5 миллиона рублей. "Тута", в свою очередь, преподнес Николаеву якутский нож. Президент РФ Владимир Путин в январе присвоил Григорьеву звание Героя России, 23 февраля в Кремле глава государства вручил ему медаль "Золотая Звезда". В начале января в соцсетях появилась запись, сделанная с нательной камеры украинского военного. Это были кадры его рукопашного боя с российским штурмовиком, из которого тот вышел победителем. На видео попали последние минуты жизни украинца, который попросил российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу. Это событие произошло в районе села Трудовое в ДНР.
https://ria.ru/20250227/vstrecha-2001844704.html
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общество, россия, донецкая народная республика, айсен николаев, владимир путин
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Айсен Николаев, Владимир Путин
Герой России Григорьев решил участвовать в кадровой программе в Якутии
Штурмовик Григорьев решил пройти обучение по программе "Якутия - Земля Героев"