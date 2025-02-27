https://ria.ru/20250227/shturmovik-2001858275.html

Герой России Григорьев решил участвовать в кадровой программе в Якутии

Герой России Григорьев решил участвовать в кадровой программе в Якутии - РИА Новости, 27.02.2025

Герой России Григорьев решил участвовать в кадровой программе в Якутии

Герой России Андрей Григорьев, штурмовик с позывным "Тута", намерен пройти обучение по региональной кадровой программе "Якутия - Земля Героев", передает... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T08:24:00+03:00

2025-02-27T08:24:00+03:00

2025-02-27T08:36:00+03:00

общество

россия

донецкая народная республика

айсен николаев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001116562_0:0:2881:1622_1920x0_80_0_0_32f3cebcd2fa02695f5b9120b4382ca8.jpg

ЯКУТСК, 27 фев - РИА Новости. Герой России Андрей Григорьев, штурмовик с позывным "Тута", намерен пройти обучение по региональной кадровой программе "Якутия - Земля Героев", передает корреспондент РИА Новости. Кадровая программа для участников спецоперации "Якутия - Земля Героев" стартует с 21 февраля, с июня начнется обучение для первых бойцов. "В планах дальше работать. Мне предложили вступить в кадровую программу для участников СВО. Учиться буду", - сказал Григорьев журналистам. Глава Якутии Айсен Николаев в четверг вручил ему сертификат на 1,5 миллиона рублей. "Тута", в свою очередь, преподнес Николаеву якутский нож. Президент РФ Владимир Путин в январе присвоил Григорьеву звание Героя России, 23 февраля в Кремле глава государства вручил ему медаль "Золотая Звезда". В начале января в соцсетях появилась запись, сделанная с нательной камеры украинского военного. Это были кадры его рукопашного боя с российским штурмовиком, из которого тот вышел победителем. На видео попали последние минуты жизни украинца, который попросил российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу. Это событие произошло в районе села Трудовое в ДНР.

https://ria.ru/20250227/vstrecha-2001844704.html

https://ria.ru/20250113/kreml-1993454688.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, донецкая народная республика, айсен николаев, владимир путин