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Герой России Григорьев решил участвовать в кадровой программе в Якутии - РИА Новости, 27.02.2025
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08:24 27.02.2025 (обновлено: 08:36 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/shturmovik-2001858275.html
Герой России Григорьев решил участвовать в кадровой программе в Якутии
Герой России Григорьев решил участвовать в кадровой программе в Якутии - РИА Новости, 27.02.2025
Герой России Григорьев решил участвовать в кадровой программе в Якутии
Герой России Андрей Григорьев, штурмовик с позывным "Тута", намерен пройти обучение по региональной кадровой программе "Якутия - Земля Героев", передает... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T08:24:00+03:00
2025-02-27T08:36:00+03:00
общество
россия
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айсен николаев
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ЯКУТСК, 27 фев - РИА Новости. Герой России Андрей Григорьев, штурмовик с позывным "Тута", намерен пройти обучение по региональной кадровой программе "Якутия - Земля Героев", передает корреспондент РИА Новости. Кадровая программа для участников спецоперации "Якутия - Земля Героев" стартует с 21 февраля, с июня начнется обучение для первых бойцов. "В планах дальше работать. Мне предложили вступить в кадровую программу для участников СВО. Учиться буду", - сказал Григорьев журналистам. Глава Якутии Айсен Николаев в четверг вручил ему сертификат на 1,5 миллиона рублей. "Тута", в свою очередь, преподнес Николаеву якутский нож. Президент РФ Владимир Путин в январе присвоил Григорьеву звание Героя России, 23 февраля в Кремле глава государства вручил ему медаль "Золотая Звезда". В начале января в соцсетях появилась запись, сделанная с нательной камеры украинского военного. Это были кадры его рукопашного боя с российским штурмовиком, из которого тот вышел победителем. На видео попали последние минуты жизни украинца, который попросил российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу. Это событие произошло в районе села Трудовое в ДНР.
https://ria.ru/20250227/vstrecha-2001844704.html
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общество, россия, донецкая народная республика, айсен николаев, владимир путин
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Айсен Николаев, Владимир Путин
Герой России Григорьев решил участвовать в кадровой программе в Якутии

Штурмовик Григорьев решил пройти обучение по программе "Якутия - Земля Героев"

© POOLПрезидент России Владимир Путин вручает медаль "Золотая Звезда" Героя России Андрею Григорьеву
Президент России Владимир Путин вручает медаль Золотая Звезда Героя России Андрею Григорьеву - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© POOL
Президент России Владимир Путин вручает медаль "Золотая Звезда" Героя России Андрею Григорьеву. Архивное фото
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ЯКУТСК, 27 фев - РИА Новости. Герой России Андрей Григорьев, штурмовик с позывным "Тута", намерен пройти обучение по региональной кадровой программе "Якутия - Земля Героев", передает корреспондент РИА Новости.
Кадровая программа для участников спецоперации "Якутия - Земля Героев" стартует с 21 февраля, с июня начнется обучение для первых бойцов.
Встреча Стивена Сигала с Героем России Андреем Григорьевым - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Штурмовик из Якутии Григорьев встретился с Сигалом
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"В планах дальше работать. Мне предложили вступить в кадровую программу для участников СВО. Учиться буду", - сказал Григорьев журналистам.
Глава Якутии Айсен Николаев в четверг вручил ему сертификат на 1,5 миллиона рублей. "Тута", в свою очередь, преподнес Николаеву якутский нож.
Президент РФ Владимир Путин в январе присвоил Григорьеву звание Героя России, 23 февраля в Кремле глава государства вручил ему медаль "Золотая Звезда".
В начале января в соцсетях появилась запись, сделанная с нательной камеры украинского военного. Это были кадры его рукопашного боя с российским штурмовиком, из которого тот вышел победителем. На видео попали последние минуты жизни украинца, который попросил российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу. Это событие произошло в районе села Трудовое в ДНР.
Якутский штурмовик ВС России Андрей Григорьев - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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