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Российские военные уничтожили 14 украинских дронов у Шостки

Российские военные уничтожили 14 украинских дронов у Шостки - РИА Новости, 27.02.2025

Российские военные уничтожили 14 украинских дронов у Шостки

Российские военнослужащие нанесли удар "Искандером" по замаскированному пункту запуска дальних беспилотников ВСУ у Шостки в Сумской области, уничтожены 14... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T09:12:00+03:00

2025-02-27T09:12:00+03:00

2025-02-27T09:15:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удар "Искандером" по замаскированному пункту запуска дальних беспилотников ВСУ у Шостки в Сумской области, уничтожены 14 дронов, сообщили в Минобороны РФ. "В результате удара уничтожено несколько единиц автомобильной техники противника с оборудованием, порядка 14 единиц БПЛА-камикадзе дальнего действия самолётного типа "Кобра", более 20 специалистов из расчетов БПЛА", - говорится в сообщении. Кроме того, МО РФ опубликовало видео с нанесением ракетного удара. Отмечается, что замаскированный пункт подготовки запуска дальних беспилотников-камикадзе находился севернее населённого пункта Шостка в Сумской области.

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Удар "Искандером" по замаскированному пункту запуска беспилотников ВСУ в Сумской области Российские военные нанесли удар "Искандером" по замаскированному пункту запуска дальних беспилотников ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны. Уничтожено несколько автомобилей, 14 БПЛА-камикадзе и более 20 специалистов. 2025-02-27T09:12 true PT1M04S

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сумская область, россия, вооруженные силы украины