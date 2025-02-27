https://ria.ru/20250227/shiny-2001847247.html

Эксперты объяснили, почему пока рано менять шины на летние

Эксперты объяснили, почему пока рано менять шины на летние - РИА Новости, 27.02.2025

Эксперты объяснили, почему пока рано менять шины на летние

Несмотря на непривычно теплую погоду в некоторых российских регионах, менять резину на автомобиле с зимней на летнюю не стоит - это грозит плохим сцеплением с... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T03:40:00+03:00

2025-02-27T03:40:00+03:00

2025-02-27T03:40:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Несмотря на непривычно теплую погоду в некоторых российских регионах, менять резину на автомобиле с зимней на летнюю не стоит - это грозит плохим сцеплением с дорогой и лишней нагрузкой на подвеску, рассказали РИА Новости эксперты сервиса "СберАвто". "Приближение календарной весны многим автолюбителям и вовсе намекает на скорый шиномонтаж, но торопиться с ним точно не стоит, ведь днём может пригревать, но по ночам возвращаются заморозки", - обращают внимание эксперты сервиса. Первый риск раннего перехода на летнюю резину - снижение сцепления с дорогой. Это происходит из-за того, что такие шины менее эластичны при температурах около 0°C. "А если летние шины установить при еще более низких температурах, они буквально задубеют. Зимние же шины можно эксплуатировать вплоть до +12°C, если избегать резких стартов и торможений", - отмечают эксперты. Кроме того затвердевание шин от холода чревато повышением нагрузки на подвеску: жесткие шины сильнее передают на нее удары от неровностей дороги. Также летняя резина опасна на влажном покрытии в межсезонье - оттаявшем снеге, лужах и грязи. Эксперты объясняют, что у летней резины другая система дренажа воды, которая рассчитана на тёплый сезон. Поэтому она хуже справляется с удалением влаги при температурах, близких к нулю. "Вместе с тем есть риск подмерзания воды и образования снежной или ледяной корки, что также ухудшит сцепление", - добавляют в сервисе. Не стоит забывать и о том, что зимние погодные условия еще могут вернуться, а в некоторых регионах России это происходит достаточно резко. "Летние шины практически бесполезны на заснеженных и обледенелых дорогах - автомобиль теряет управляемость, увеличивается риск заноса и аварии", - напомнили эксперты. Оптимальное время для перехода на летние шины - период со среднесуточной температурой в +5-7°C. При этом, перед заменой шин нужно убедиться, что их износ не критический - глубина протектора должна быть не менее 3 миллиметров. А если есть трещины или деформации, лучше заменить комплект, советуют в "СберАвто".

https://ria.ru/20250227/tekhosmotr-2001843411.html

https://ria.ru/20250224/osago-1752227050.html

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общество, россия