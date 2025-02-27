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В Сербии отреагировали на приговор президенту Республики Сербской Додику - РИА Новости, 27.02.2025
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14:28 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/serbija-2001947471.html
В Сербии отреагировали на приговор президенту Республики Сербской Додику
В Сербии отреагировали на приговор президенту Республики Сербской Додику - РИА Новости, 27.02.2025
В Сербии отреагировали на приговор президенту Республики Сербской Додику
Приговор президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милораду Додику - это месть, а не справедливое решение суда, заявил вице-премьер Сербии... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:28:00+03:00
2025-02-27T14:28:00+03:00
в мире
сербия
республика сербская
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милорад додик
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Приговор президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милораду Додику - это месть, а не справедливое решение суда, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Я очень обеспокоен в связи с событиями в Республике Сербской. Это прямое вмешательство и попытка разрушения мира… Это не осуждение Милорада Додика, это месть", - сказал Вулин, общаясь с журналистами после лекции в РГГУ. Он подчеркнул, что Сербия будет делать всё для того, чтобы сохранить мир на территории Республики Сербской, поддерживая ее народ. Политик назвал решение суда БиГ вмешательством во внутренние дела республики и разрушением мира в ней. Накануне суд БиГ признал президента республики Сербской Додика виновным в связи с тем, что он не исполнял решения неутвержденного ООН Верховного представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта. Шмидт является гражданином Германии. В июле 2021 года СБ ООН не принял проект резолюции, утверждающий его в должности нового высокого представителя в БиГ, документ не набрал необходимого числа голосов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что таким образом была "упущена возможность обеспечить необходимую международно-правовую легитимность германского кандидата на данный пост". РФ указала в СБ ООН, что должность высокого представителя в БиГ остается вакантной.
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в мире, сербия, республика сербская, россия, милорад додик, александр вулин, мария захарова, оон, российский государственный гуманитарный университет
В мире, Сербия, Республика Сербская, Россия, Милорад Додик, Александр Вулин, Мария Захарова, ООН, Российский государственный гуманитарный университет
В Сербии отреагировали на приговор президенту Республики Сербской Додику

Вулин: приговор президенту РС БиГ Додику является не решением суда, а местью

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Вулин . Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Приговор президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милораду Додику - это месть, а не справедливое решение суда, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Я очень обеспокоен в связи с событиями в Республике Сербской. Это прямое вмешательство и попытка разрушения мира… Это не осуждение Милорада Додика, это месть", - сказал Вулин, общаясь с журналистами после лекции в РГГУ.
Он подчеркнул, что Сербия будет делать всё для того, чтобы сохранить мир на территории Республики Сербской, поддерживая ее народ. Политик назвал решение суда БиГ вмешательством во внутренние дела республики и разрушением мира в ней.
Накануне суд БиГ признал президента республики Сербской Додика виновным в связи с тем, что он не исполнял решения неутвержденного ООН Верховного представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта.
Шмидт является гражданином Германии. В июле 2021 года СБ ООН не принял проект резолюции, утверждающий его в должности нового высокого представителя в БиГ, документ не набрал необходимого числа голосов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что таким образом была "упущена возможность обеспечить необходимую международно-правовую легитимность германского кандидата на данный пост". РФ указала в СБ ООН, что должность высокого представителя в БиГ остается вакантной.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В БиГ потребовали тюремного заключения для президента Республики Сербской
19 февраля, 17:40
 
В миреСербияРеспублика СербскаяРоссияМилорад ДодикАлександр ВулинМария ЗахароваООНРоссийский государственный гуманитарный университет
 
 
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