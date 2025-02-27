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Партия Шольца теряет позиции в Гамбурге, показал опрос - РИА Новости, 27.02.2025
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18:27 27.02.2025 (обновлено: 18:35 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/sdpg-2002029487.html
Партия Шольца теряет позиции в Гамбурге, показал опрос
Партия Шольца теряет позиции в Гамбурге, показал опрос - РИА Новости, 27.02.2025
Партия Шольца теряет позиции в Гамбурге, показал опрос
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца теряет позиции в Гамбурге, но все еще является фаворитом на земельных выборах, которые... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:27:00+03:00
2025-02-27T18:35:00+03:00
гамбург (город)
олаф шольц
социал-демократическая партия германии
в мире
германия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца теряет позиции в Гамбурге, но все еще является фаворитом на земельных выборах, которые состоятся 2 марта, свидетельствуют данные опроса института INSA для газеты Bild. По данным опроса, рейтинг СДПГ составляет 32%, что более чем на 7 процентных пунктов (п.п.) ниже, чем их результат на выборах 2020 года. На втором месте идет одержавший победы на федеральных выборах Христианско-демократический союз (ХДС) с 17% голосов (+5,8 п.п.), опережая "Зеленых", которые могут рассчитывать на 16% голосов (-8,2 п.п.). Из данных опроса также следует, что 5%-ный порог вхождения в земельный парламент должны преодолеть еще две партии: "Левые" с рейтингом в 13% (+3,9 п.п.) и правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рейтингов в 11% (+5,7 п.п.). Как и на федеральных выборах, не пройти в парламент рискуют "Свободная демократическая партия" (СвДП) с рейтингом в 3% и "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) с тем показателем. Опрос был проведен 24-26 февраля, в нем приняли участие тысяча человек. Статистическая погрешность не превышает 3,1 п.п.
https://ria.ru/20250226/sdpg-2001722493.html
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гамбург (город), олаф шольц, социал-демократическая партия германии, в мире, германия, bild
Гамбург (город), Олаф Шольц, Социал-демократическая партия Германии, В мире, Германия, Bild
Партия Шольца теряет позиции в Гамбурге, показал опрос

Опрос Bild: рейтинг партии СДПГ Олафа Шольца в Гамбурге составил 32%

© РИА Новости / Артур Александров | Перейти в медиабанкГамбург
Гамбург - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Артур Александров
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Гамбург. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца теряет позиции в Гамбурге, но все еще является фаворитом на земельных выборах, которые состоятся 2 марта, свидетельствуют данные опроса института INSA для газеты Bild.
По данным опроса, рейтинг СДПГ составляет 32%, что более чем на 7 процентных пунктов (п.п.) ниже, чем их результат на выборах 2020 года. На втором месте идет одержавший победы на федеральных выборах Христианско-демократический союз (ХДС) с 17% голосов (+5,8 п.п.), опережая "Зеленых", которые могут рассчитывать на 16% голосов (-8,2 п.п.).
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Из данных опроса также следует, что 5%-ный порог вхождения в земельный парламент должны преодолеть еще две партии: "Левые" с рейтингом в 13% (+3,9 п.п.) и правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рейтингов в 11% (+5,7 п.п.).
Как и на федеральных выборах, не пройти в парламент рискуют "Свободная демократическая партия" (СвДП) с рейтингом в 3% и "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) с тем показателем.
Опрос был проведен 24-26 февраля, в нем приняли участие тысяча человек. Статистическая погрешность не превышает 3,1 п.п.
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Гамбург (город)Олаф ШольцСоциал-демократическая партия ГерманииВ миреГерманияBild
 
 
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