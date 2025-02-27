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В Британии раскрыли, какой сюрприз Украина приготовила Трампу вместо сделки - РИА Новости, 27.02.2025
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20:08 27.02.2025 (обновлено: 22:44 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/sdelka-2002055834.html
В Британии раскрыли, какой сюрприз Украина приготовила Трампу вместо сделки
В Британии раскрыли, какой сюрприз Украина приготовила Трампу вместо сделки - РИА Новости, 27.02.2025
В Британии раскрыли, какой сюрприз Украина приготовила Трампу вместо сделки
Объемы украинских запасов редкоземельных металлов значительно преувеличены, пишет британский журнал Spectator. РИА Новости, 27.02.2025
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украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
вашингтон (штат)
мюнхенская конференция по безопасности
в мире
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Объемы украинских запасов редкоземельных металлов значительно преувеличены, пишет британский журнал Spectator."По данным Геологической службы США, значительных месторождений редкоземельных металлов (РЗМ) на Украине нет. &lt;...&gt; Что у Украины есть, так это запасы минералов, не относящихся к редкоземельным: титана, лития, урана, кобальта, графита, меди и никеля, а также газа и угля", — говорится в публикации.Как отмечает издание, большинство этих месторождений эксплуатируются в небольших масштабах или вовсе закрыты, а у самой Украины нет достаточных мощностей для переработки своих минералов.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов.Ранее Зеленский заявил, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной является рамочным, не требующим ратификации, за ним последует подписание соглашения о создании инвестиционного фонда. По данным журнала Ecinomist, в новом соглашении нечетко прописаны условия распоряжения ресурсами Украины, они должны быть конкретизированы в последующем соглашении.
https://ria.ru/20250227/politika-2002033949.html
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украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, вашингтон (штат), мюнхенская конференция по безопасности, в мире
Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вашингтон (штат), Мюнхенская конференция по безопасности, В мире
В Британии раскрыли, какой сюрприз Украина приготовила Трампу вместо сделки

Spectator: Вашингтон и Киев преувеличили запасы редкоземельных металлов Украины

© AP Photo / ROBERTO SCHMIDTПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDT
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Объемы украинских запасов редкоземельных металлов значительно преувеличены, пишет британский журнал Spectator.
"По данным Геологической службы США, значительных месторождений редкоземельных металлов (РЗМ) на Украине нет. <...> Что у Украины есть, так это запасы минералов, не относящихся к редкоземельным: титана, лития, урана, кобальта, графита, меди и никеля, а также газа и угля", — говорится в публикации.
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Как отмечает издание, большинство этих месторождений эксплуатируются в небольших масштабах или вовсе закрыты, а у самой Украины нет достаточных мощностей для переработки своих минералов.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.
Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов.
Ранее Зеленский заявил, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной является рамочным, не требующим ратификации, за ним последует подписание соглашения о создании инвестиционного фонда. По данным журнала Ecinomist, в новом соглашении нечетко прописаны условия распоряжения ресурсами Украины, они должны быть конкретизированы в последующем соглашении.
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УкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВашингтон (штат)Мюнхенская конференция по безопасностиВ мире
 
 
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