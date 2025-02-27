https://ria.ru/20250227/samara-2001944946.html

Причастными к теракту в Самаре оказались отец и сын

Причастными к теракту в Самаре оказались отец и сын - РИА Новости, 27.02.2025

Причастными к теракту в Самаре оказались отец и сын

Причастными к теракту в Самаре оказались отец и сын, с ними проводятся следственные действия, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК РФ. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:17:00+03:00

2025-02-27T14:17:00+03:00

2025-02-27T14:17:00+03:00

происшествия

самарская область

самара

россия

вячеслав федорищев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Причастными к теракту в Самаре оказались отец и сын, с ними проводятся следственные действия, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК РФ. Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что рано утром мужчина бросил, предположительно, гранату на крыльцо правительства Самарской области, он был задержан, пострадавших нет. В СК заявили, что мужчина бросил "взрывоопасный предмет" у здания правительства области, возбуждено дело по двумя статьям, в том числе о теракте. "В настоящее время следователями и криминалистами следственного управления закончен осмотр места происшествия, установлены лица, причастные к совершении указанных преступлений, ими оказались местные жители - отец и сын, с ними проводятся следственные действия, будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

https://ria.ru/20250227/samara-2001940584.html

самарская область

самара

россия

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происшествия, самарская область, самара, россия, вячеслав федорищев, следственный комитет россии (ск рф)