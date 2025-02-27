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Появились подробности о взрыве у здания правительства Самарской области
Появились подробности о взрыве у здания правительства Самарской области - РИА Новости, 27.02.2025
Появились подробности о взрыве у здания правительства Самарской области
Уголовное дело о теракте возбуждено в Самаре, где мужчина бросил взрывоопасный предмет у здания правительства области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:04:00+03:00
2025-02-27T14:04:00+03:00
2025-02-27T14:14:00+03:00
происшествия
самарская область
вячеслав федорищев
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено в Самаре, где мужчина бросил взрывоопасный предмет у здания правительства области, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК РФ.Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что мужчина утром бросил, предположительно, гранату на крыльцо правительства Самарской области, он был задержан, пострадавших нет."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), пунктом "а" части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в четверг примерно в 5.30 утра мужчина подошел к зданию правительства Самарской области и бросил на лестницу взрывоопасный предмет, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле под управлением другого мужчины. В результате происшествия никто не пострадал.
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происшествия, самарская область, вячеслав федорищев, следственный комитет россии (ск рф), россия, самара
Происшествия, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Самара
Появились подробности о взрыве у здания правительства Самарской области
СК возбудил дело о теракте после взрыва у здания правительства Самарской области