https://ria.ru/20250227/russia-2001980249.html

"Прошло три года": на Западе высказались о состоянии России

"Прошло три года": на Западе высказались о состоянии России - РИА Новости, 27.02.2025

"Прошло три года": на Западе высказались о состоянии России

Спустя три года с начала спецоперации Россия стала только сильнее и сплоченнее, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:02:00+03:00

2025-02-27T16:02:00+03:00

2025-02-27T16:02:00+03:00

в мире

россия

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Спустя три года с начала спецоперации Россия стала только сильнее и сплоченнее, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Прошло три года. Россия все еще здесь. Путин сильнее, чем когда-либо. Российский народ сплочен сильнее, чем когда-либо. Экономика устойчива и растет. Перезагрузка с США, партнерство с Китаем и Индией, а Украина никогда не вступит в НАТО", — написал он.Как резюмировал журналист, вся мошенническая политика Украины провалилась.Во время президентства Джо Байдена США и ЕС ввели множество экономических санкций против России. Западные СМИ постоянно говорили об их эффективности, однако реальность все больше расходилась с этими тезисами.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России —это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.

https://ria.ru/20250227/peregovory-2001948122.html

https://ria.ru/20250227/soglashenie-2001808132.html

россия

сша

украина

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