https://ria.ru/20250227/rusal-2001898340.html

"Русал" сообщил о планах запуска производства редкоземельного металла

"Русал" сообщил о планах запуска производства редкоземельного металла - РИА Новости, 27.02.2025

"Русал" сообщил о планах запуска производства редкоземельного металла

"Русал" в конце 2025 года запустит в Свердловской области производство оксида скандия, редкоземельного металла, мощностью 1,5 тонны в год, в будущем объемы... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T11:28:00+03:00

2025-02-27T11:28:00+03:00

2025-02-27T11:28:00+03:00

экономика

свердловская область

краснотурьинск

русал

богословский алюминиевый завод

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "Русал" в конце 2025 года запустит в Свердловской области производство оксида скандия, редкоземельного металла, мощностью 1,5 тонны в год, в будущем объемы производства могут быть увеличены до 19 тонн в год, сообщила компания. "Русал", один из крупнейших в мире производителей алюминия, создаст опытное производство оксида скандия мощностью 1,5 тонны в год… Опытный участок по производству 1550 кг оксида скандия в год создается на мощностях входящего в "Русал" Богословского алюминиевого завода (Краснотурьинск, Свердловская область), запуск его в эксплуатацию запланирован в конце 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект уже на стадии опытного участка позволит компании стать одним из ведущих в мире производителей оксида скандия. "В будущем при переходе к промышленному производству объемы производства оксида скандия могут быть увеличены до 19 тонн в год", - добавляют в релизе. Скандий - редкоземельный металл. Его оксид является дорогостоящим материалом. По данным Шанхайской биржи металлов (SHMET), цена оксида скандия на 10.10 мск составляет 714 долларов за килограмм. Чистый скандий стоит 4200 долларов за килограмм, что вчетверо дороже серебра.

https://ria.ru/20250226/resursy-2001595861.html

свердловская область

краснотурьинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, свердловская область, краснотурьинск, русал, богословский алюминиевый завод