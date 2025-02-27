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Кандидат в президенты Румынии призвал Трампа разрешить ситуацию в стране - РИА Новости, 27.02.2025
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19:41 27.02.2025 (обновлено: 20:41 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/rumyniya-2002049834.html
Кандидат в президенты Румынии призвал Трампа разрешить ситуацию в стране
Кандидат в президенты Румынии призвал Трампа разрешить ситуацию в стране - РИА Новости, 27.02.2025
Кандидат в президенты Румынии призвал Трампа разрешить ситуацию в стране
Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску, считая, что США "должны защищать" демократию, призвал американского президента Дональда Трампа позаботиться о... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T19:41:00+03:00
2025-02-27T20:41:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску, считая, что США "должны защищать" демократию, призвал американского президента Дональда Трампа позаботиться о ситуации в европейской стране.Джеорджеску в среду был допрошен в генпрокуратуре Румынии. Прокуроры выдвинули против политика обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, что стало частью расследования по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании осенью прошлого года. Политик уже получил подписку о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля."Если демократия терпит неудачу, то терпят неудачу и США, потому что США должны защищать это знамя... США - настоящий символ демократии. По такому случаю я определенно прошу президента Трампа позаботиться об этой ситуации, понять, что мы тут не в игры играем", - заявил Джеорджеску в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, видеозапись которого размещена на странице блогера в соцсети X.Он добавил, что рад тому, что в декабре 2024 года власти отменили первый тур президентских выборов. По словам Джеорджеску, хотя эти действия были "незаконными и антиконституционными", они "разоблачили" коррупцию в системе.В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Конституционный суд Румынии 6 декабря принял решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.Новые президентские выборы в стране запланированы на май.
https://ria.ru/20250227/ekspert-2001941620.html
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в мире, румыния, дональд трамп, сша, нато
В мире, Румыния, Дональд Трамп, США, НАТО
Кандидат в президенты Румынии призвал Трампа разрешить ситуацию в стране

Джеорджеску призвал Трампа позаботиться о ситуации в Румынии

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску, считая, что США "должны защищать" демократию, призвал американского президента Дональда Трампа позаботиться о ситуации в европейской стране.
Джеорджеску в среду был допрошен в генпрокуратуре Румынии. Прокуроры выдвинули против политика обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, что стало частью расследования по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании осенью прошлого года. Политик уже получил подписку о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля.
Кэлин Джорджеску покидает Генеральную прокуратуру после допроса - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Румынии заявили о критической ситуации в стране после допроса Джеорджеску
Вчера, 14:08
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"Если демократия терпит неудачу, то терпят неудачу и США, потому что США должны защищать это знамя... США - настоящий символ демократии. По такому случаю я определенно прошу президента Трампа позаботиться об этой ситуации, понять, что мы тут не в игры играем", - заявил Джеорджеску в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, видеозапись которого размещена на странице блогера в соцсети X.
Он добавил, что рад тому, что в декабре 2024 года власти отменили первый тур президентских выборов. По словам Джеорджеску, хотя эти действия были "незаконными и антиконституционными", они "разоблачили" коррупцию в системе.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Конституционный суд Румынии 6 декабря принял решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.
Новые президентские выборы в стране запланированы на май.
Вэнс об отмене выборов в Румынии на основе хлипких подозрений - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Выборы в Румынии были отменены на основе хлипких подозрений, заявил Вэнс
14 февраля, 17:16
 
В миреРумынияДональд ТрампСШАНАТО
 
 
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