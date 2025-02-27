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Джеорджеску назвал свое задержание спланированным - РИА Новости, 27.02.2025
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19:34 27.02.2025 (обновлено: 20:34 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/rumyniya-2002047723.html
Джеорджеску назвал свое задержание спланированным
Джеорджеску назвал свое задержание спланированным - РИА Новости, 27.02.2025
Джеорджеску назвал свое задержание спланированным
Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил американскому блогеру и ведущему Марио Науфалу, что его задержание, произошедшее спустя два месяца после... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T19:34:00+03:00
2025-02-27T20:34:00+03:00
румыния
в мире
кэлин джеорджеску
президентские выборы в румынии — 2024
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил американскому блогеру и ведущему Марио Науфалу, что его задержание, произошедшее спустя два месяца после выборов, было спланировано и просчитано."Почему они не сделали этого в декабре прошлого года? Почему сейчас? Спустя время, спустя два месяца. Это все абсолютная чушь. &lt;...&gt; Я увидел, что все было просчитано, все было планом, &lt;...&gt; все было спланировано ранее", — подчеркнул он.По словам Джеорджеску, он не ожидал, что его задержат, однако не был и удивлен.Кандидата в президенты задержали накануне. Прокуроры выдвинули против политика обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, что стало частью расследования по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании осенью прошлого года. Джеорджеску уже получил подписку о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля.В первом туре президентских выборов, состоявшихся 24 ноября, Джеорджеску набрал 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США.Конституционный суд аннулировал итоги выборов под предлогом того, что выявились серьезные нарушения, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, а затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу. В январе сторонники политика начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май.Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, раскритиковал европейских лидеров, отметив, что они игнорируют своих граждан и подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений". В качестве примера он привел ситуацию в Румынии. Как подчеркнул политик, отмена итогов выборов и одобрение этого действия со стороны ЕС шокировали американскую администрацию.
https://ria.ru/20250227/ekspert-2001941620.html
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румыния, в мире, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2024
Румыния, В мире, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2024
Джеорджеску назвал свое задержание спланированным

Джеорджеску назвал свое задержание спустя 2 месяца после выборов спланированным

© AP Photo / Alexandru DobreКэлин Джеорджеску
Кэлин Джеорджеску - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кэлин Джеорджеску. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил американскому блогеру и ведущему Марио Науфалу, что его задержание, произошедшее спустя два месяца после выборов, было спланировано и просчитано.
"Почему они не сделали этого в декабре прошлого года? Почему сейчас? Спустя время, спустя два месяца. Это все абсолютная чушь. <...> Я увидел, что все было просчитано, все было планом, <...> все было спланировано ранее", — подчеркнул он.
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По словам Джеорджеску, он не ожидал, что его задержат, однако не был и удивлен.
Кандидата в президенты задержали накануне. Прокуроры выдвинули против политика обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, что стало частью расследования по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании осенью прошлого года. Джеорджеску уже получил подписку о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля.
В первом туре президентских выборов, состоявшихся 24 ноября, Джеорджеску набрал 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США.
Конституционный суд аннулировал итоги выборов под предлогом того, что выявились серьезные нарушения, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.
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Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, а затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу. В январе сторонники политика начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, раскритиковал европейских лидеров, отметив, что они игнорируют своих граждан и подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений". В качестве примера он привел ситуацию в Румынии. Как подчеркнул политик, отмена итогов выборов и одобрение этого действия со стороны ЕС шокировали американскую администрацию.
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