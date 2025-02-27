https://ria.ru/20250227/rumyniya-2002047723.html

Джеорджеску назвал свое задержание спланированным

Джеорджеску назвал свое задержание спланированным - РИА Новости, 27.02.2025

Джеорджеску назвал свое задержание спланированным

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил американскому блогеру и ведущему Марио Науфалу, что его задержание, произошедшее спустя два месяца после... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T19:34:00+03:00

2025-02-27T19:34:00+03:00

2025-02-27T20:34:00+03:00

румыния

в мире

кэлин джеорджеску

президентские выборы в румынии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987681186_104:91:2973:1705_1920x0_80_0_0_c07ee2f6dee45a2bfd02f459226c67f7.jpg

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил американскому блогеру и ведущему Марио Науфалу, что его задержание, произошедшее спустя два месяца после выборов, было спланировано и просчитано."Почему они не сделали этого в декабре прошлого года? Почему сейчас? Спустя время, спустя два месяца. Это все абсолютная чушь. <...> Я увидел, что все было просчитано, все было планом, <...> все было спланировано ранее", — подчеркнул он.По словам Джеорджеску, он не ожидал, что его задержат, однако не был и удивлен.Кандидата в президенты задержали накануне. Прокуроры выдвинули против политика обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, что стало частью расследования по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании осенью прошлого года. Джеорджеску уже получил подписку о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля.В первом туре президентских выборов, состоявшихся 24 ноября, Джеорджеску набрал 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США.Конституционный суд аннулировал итоги выборов под предлогом того, что выявились серьезные нарушения, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, а затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу. В январе сторонники политика начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май.Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, раскритиковал европейских лидеров, отметив, что они игнорируют своих граждан и подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений". В качестве примера он привел ситуацию в Румынии. Как подчеркнул политик, отмена итогов выборов и одобрение этого действия со стороны ЕС шокировали американскую администрацию.

https://ria.ru/20250227/ekspert-2001941620.html

https://ria.ru/20250220/mask-2000656484.html

https://ria.ru/20250222/storonniki-2000999534.html

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

румыния, в мире, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2024