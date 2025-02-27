Джеорджеску назвал свое задержание спланированным
Джеорджеску назвал свое задержание спустя 2 месяца после выборов спланированным
© AP Photo / Alexandru DobreКэлин Джеорджеску
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кэлин Джеорджеску. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил американскому блогеру и ведущему Марио Науфалу, что его задержание, произошедшее спустя два месяца после выборов, было спланировано и просчитано.
"Почему они не сделали этого в декабре прошлого года? Почему сейчас? Спустя время, спустя два месяца. Это все абсолютная чушь. <...> Я увидел, что все было просчитано, все было планом, <...> все было спланировано ранее", — подчеркнул он.
По словам Джеорджеску, он не ожидал, что его задержат, однако не был и удивлен.
Кандидата в президенты задержали накануне. Прокуроры выдвинули против политика обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, что стало частью расследования по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании осенью прошлого года. Джеорджеску уже получил подписку о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля.
Конституционный суд аннулировал итоги выборов под предлогом того, что выявились серьезные нарушения, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.
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Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, а затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу. В январе сторонники политика начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, раскритиковал европейских лидеров, отметив, что они игнорируют своих граждан и подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений". В качестве примера он привел ситуацию в Румынии. Как подчеркнул политик, отмена итогов выборов и одобрение этого действия со стороны ЕС шокировали американскую администрацию.
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