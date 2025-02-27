https://ria.ru/20250227/rumyniya-2001842449.html

Бизнесмен из Румынии опроверг связь обысков в его доме с делом Джеорджеску

Бизнесмен из Румынии опроверг связь обысков в его доме с делом Джеорджеску - РИА Новости, 27.02.2025

Бизнесмен из Румынии опроверг связь обысков в его доме с делом Джеорджеску

Румынский бизнесмен и бывший иностранный легионер Горацио Потра вместе со своим адвокатом Кристианой Мондой в эфире бухарестского телеканала Realitatea заявили, РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T01:56:00+03:00

2025-02-27T01:56:00+03:00

2025-02-27T02:13:00+03:00

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КИШИНЕВ, 27 фев — РИА Новости. Румынский бизнесмен и бывший иностранный легионер Горацио Потра вместе со своим адвокатом Кристианой Мондой в эфире бухарестского телеканала Realitatea заявили, что обыски, прошедшие накануне в его доме, не имеют отношения к делу политика Кэлина Джеорджеску, ранее баллотировавшегося в президенты Румынии. В среду Джеорджеску был допрошен в Генпрокуратуре Румынии в связи с финансированием своей прошлогодней избирательной кампании, расходы на которую, как утверждают правоохранительные органы, не были задекларированы. СМИ сообщили, что полиция провела параллельно по этому делу около 40 обысков, в том числе и у Потра. У бизнесмена в доме полиция обнаружила огнестрельное оружие, 900 тысяч долларов и авиабилет из Москвы в Дубаи. "Обыски, которые прошли 26 февраля, — это продолжение расследования, начатого еще в декабре 2024 года. Речь идет исключительно о нарушении режима оружия и боеприпасов. Удивительно, как быстро румынские власти продвигают это дело. Обычно в нашей стране такие процессы длятся годами, а здесь все происходит в ускоренном режиме, что вызывает вопросы", — сказала Монда. Сам Потра рассказал о происхождении денег, найденных у него дома при обыске, и отверг причастность к спонсированию избирательной кампании Джеорджеску. "Я уехал из Румынии в 1992 году и до 2019 года у меня здесь не было места жительства. Все деньги, которые у меня есть, заработаны честно. Например, я работал консультантом по вопросам безопасности для семьи родственника короля Катара и получал 45 000 долларов в месяц. Мой клиент даже приезжал в Румынию и дал нотариально заверенное заявление, чтобы подтвердить законность этих доходов. У меня есть все документы, и я готов их предоставить. Никаких просьб от Джеорджеску профинансировать его кампанию в прошлом году я не получал, и никакой связи с его делом у меня нет", — сказал бизнесмен. Потра также категорически отверг слухи о своих связях с группой "Вагнер", которые начали распространяться в СМИ. "Я никогда не встречался ни с одним представителем "Вагнера" — ни в Румынии, ни в Африке, ни где-либо еще. Чтобы окончательно закрыть этот вопрос, я даже ездил в Россию, чтобы выяснить, есть ли ко мне претензии у российских властей. Ничего подобного не было", — добавил он. Потра заявил, что более 25 лет работал за границей, занимаясь консультированием по вопросам безопасности. По его словам, среди его клиентов были высокопоставленные лица. СМИ Румынии писали, что Потра был наемником в Африке, служил во Французском иностранном легионе. Джеорджеску в среду был обвинен в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, что стало частью расследования по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании осенью прошлого года. Политик уже получил подписку о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Конституционный суд Румынии 6 декабря принял решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Новые президентские выборы в стране запланированы на май.

https://ria.ru/20250226/mask-2001775949.html

https://ria.ru/20250222/storonniki-2000999534.html

https://ria.ru/20250226/slutskij-2001831198.html

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