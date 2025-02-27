Рейтинг@Mail.ru
ЦБ намерен отложить широкое внедрение цифрового рубля - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 27.02.2025 (обновлено: 11:45 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/rubl-2001894230.html
ЦБ намерен отложить широкое внедрение цифрового рубля
ЦБ намерен отложить широкое внедрение цифрового рубля - РИА Новости, 27.02.2025
ЦБ намерен отложить широкое внедрение цифрового рубля
Центробанк намерен отложить широкое внедрение цифрового рубля, проект требует дополнительного обсуждения и подготовки, сообщила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:06:00+03:00
2025-02-27T11:45:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888014270_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ec1c8a30e0f47279fdce3844f28ad60.jpg
АНОСИНО (Московская область), 27 фев — РИА Новости. Центробанк намерен отложить широкое внедрение цифрового рубля, проект требует дополнительного обсуждения и подготовки, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Наше намерение — перейти к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось, а именно после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов, для бизнеса, для людей. Новую дату массового запуска мы сможем назвать позже", — рассказала она на конференции "Регулирование Банком России деятельности участников финансового рынка".Председатель ЦБ уточнила, что пилот по цифровому рублю проходит успешно."Сейчас мы видим заинтересованность в смарт-контрактах и со стороны банков, и со стороны бизнеса, и со стороны правительства. Цифровой рубль предоставляет для смарт-контрактов гораздо больше возможностей, и мы хотим сделать это направление одним из ключевых в развитии этого проекта", — отметила Набиуллина.Глава ЦБ добавила, что задача — сделать цифровой рубль востребованным, он должен вызывать доверие граждан и бизнеса.
https://ria.ru/20250204/tsb-1997237990.html
https://ria.ru/20250201/pensii-1996764026.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888014270_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_65420dc81c5ddb924aacd7d457086395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, технологии
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Россия, Технологии
ЦБ намерен отложить широкое внедрение цифрового рубля

Набиуллина: массовое внедрение цифрового рубля пройдет позже, чем планировалось

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Логотип цифрового рубля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНОСИНО (Московская область), 27 фев — РИА Новости. Центробанк намерен отложить широкое внедрение цифрового рубля, проект требует дополнительного обсуждения и подготовки, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Наше намерение — перейти к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось, а именно после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов, для бизнеса, для людей. Новую дату массового запуска мы сможем назвать позже", — рассказала она на конференции "Регулирование Банком России деятельности участников финансового рынка".
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В ЦБ опровергли мифы о цифровом рубле
4 февраля, 09:34

Цифровой рубль планировали сделать доступным всем желающим с 1 июля для открытия и закрытия цифровых кошельков, переводов, оплаты покупок и услуг.

Председатель ЦБ уточнила, что пилот по цифровому рублю проходит успешно.
Человек у банкомата - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
В Госдуме опровергли сообщения о переводе пенсий в цифровые рубли
1 февраля, 10:20
"Сейчас мы видим заинтересованность в смарт-контрактах и со стороны банков, и со стороны бизнеса, и со стороны правительства. Цифровой рубль предоставляет для смарт-контрактов гораздо больше возможностей, и мы хотим сделать это направление одним из ключевых в развитии этого проекта", — отметила Набиуллина.
Глава ЦБ добавила, что задача — сделать цифровой рубль востребованным, он должен вызывать доверие граждан и бизнеса.

Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. Он представляет собой уникальный электронный код (токен), в отличие от криптовалюты его эмитирует исключительно ЦБ. Цифровой рубль обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты. Такие рубли будут храниться в специальных цифровых кошельках на платформе регулятора.

Инфографика
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала