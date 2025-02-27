https://ria.ru/20250227/rubl-2001894230.html

ЦБ намерен отложить широкое внедрение цифрового рубля

ЦБ намерен отложить широкое внедрение цифрового рубля - РИА Новости, 27.02.2025

ЦБ намерен отложить широкое внедрение цифрового рубля

Центробанк намерен отложить широкое внедрение цифрового рубля, проект требует дополнительного обсуждения и подготовки, сообщила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T11:06:00+03:00

2025-02-27T11:06:00+03:00

2025-02-27T11:45:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

технологии

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АНОСИНО (Московская область), 27 фев — РИА Новости. Центробанк намерен отложить широкое внедрение цифрового рубля, проект требует дополнительного обсуждения и подготовки, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Наше намерение — перейти к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось, а именно после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов, для бизнеса, для людей. Новую дату массового запуска мы сможем назвать позже", — рассказала она на конференции "Регулирование Банком России деятельности участников финансового рынка".Председатель ЦБ уточнила, что пилот по цифровому рублю проходит успешно."Сейчас мы видим заинтересованность в смарт-контрактах и со стороны банков, и со стороны бизнеса, и со стороны правительства. Цифровой рубль предоставляет для смарт-контрактов гораздо больше возможностей, и мы хотим сделать это направление одним из ключевых в развитии этого проекта", — отметила Набиуллина.Глава ЦБ добавила, что задача — сделать цифровой рубль востребованным, он должен вызывать доверие граждан и бизнеса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, технологии