ЦБ намерен отложить широкое внедрение цифрового рубля
Набиуллина: массовое внедрение цифрового рубля пройдет позже, чем планировалось
Логотип цифрового рубля. Архивное фото
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АНОСИНО (Московская область), 27 фев — РИА Новости. Центробанк намерен отложить широкое внедрение цифрового рубля, проект требует дополнительного обсуждения и подготовки, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Наше намерение — перейти к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось, а именно после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов, для бизнеса, для людей. Новую дату массового запуска мы сможем назвать позже", — рассказала она на конференции "Регулирование Банком России деятельности участников финансового рынка".
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Цифровой рубль планировали сделать доступным всем желающим с 1 июля для открытия и закрытия цифровых кошельков, переводов, оплаты покупок и услуг.
Председатель ЦБ уточнила, что пилот по цифровому рублю проходит успешно.
"Сейчас мы видим заинтересованность в смарт-контрактах и со стороны банков, и со стороны бизнеса, и со стороны правительства. Цифровой рубль предоставляет для смарт-контрактов гораздо больше возможностей, и мы хотим сделать это направление одним из ключевых в развитии этого проекта", — отметила Набиуллина.
Глава ЦБ добавила, что задача — сделать цифровой рубль востребованным, он должен вызывать доверие граждан и бизнеса.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. Он представляет собой уникальный электронный код (токен), в отличие от криптовалюты его эмитирует исключительно ЦБ. Цифровой рубль обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты. Такие рубли будут храниться в специальных цифровых кошельках на платформе регулятора.
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