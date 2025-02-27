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Захарова отреагировала на итоги выборов в Германии - РИА Новости, 27.02.2025
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16:16 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/rossija-2001983686.html
Захарова отреагировала на итоги выборов в Германии
Захарова отреагировала на итоги выборов в Германии - РИА Новости, 27.02.2025
Захарова отреагировала на итоги выборов в Германии
Россия пока не получала сигналов от Германии о нормализации отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги парламентских... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:16:00+03:00
2025-02-27T16:16:00+03:00
в мире
германия
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мария захарова
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фридрих мерц
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия пока не получала сигналов от Германии о нормализации отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги парламентских выборов в Германии. "Будем исходить из их заявлений и, самое главное, из конкретных шагов, которые они будут предпринимать в отношении нашей страны. Мы ни с кем никогда не искали конфликта, обрушение отношений с Германией произошло не по нашей вине. Если там будет другая философия исповедоваться, готовы будем рассмотреть соответствующие конкретные предложения Берлина, если они появятся. На сегодняшний день мы не получали никаких сигналов от германской стороны о ее заинтересованности в восстановлении нормального межгосударственного диалога", - заявила Захарова на своем брифинге. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. При этом на территории бывшей ГДР "Альтернатива для Германии" обошла остальных оппонентов. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть пятипроцентный барьер. Возглавляющий блок ХДС/ХСС Фридрих Мерц, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого ему надо найти партнера по коалиции.
https://ria.ru/20250224/adg--2001349065.html
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в мире, германия, россия, берлин (город), мария захарова, олаф шольц, фридрих мерц, хдс/хсс
В мире, Германия, Россия, Берлин (город), Мария Захарова, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
Захарова отреагировала на итоги выборов в Германии

Захарова: РФ пока не получала сигналов от Германии о нормализации отношений

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия пока не получала сигналов от Германии о нормализации отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги парламентских выборов в Германии.
"Будем исходить из их заявлений и, самое главное, из конкретных шагов, которые они будут предпринимать в отношении нашей страны. Мы ни с кем никогда не искали конфликта, обрушение отношений с Германией произошло не по нашей вине. Если там будет другая философия исповедоваться, готовы будем рассмотреть соответствующие конкретные предложения Берлина, если они появятся. На сегодняшний день мы не получали никаких сигналов от германской стороны о ее заинтересованности в восстановлении нормального межгосударственного диалога", - заявила Захарова на своем брифинге.
Рейхстаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Потомок Бисмарка назвал преимущество АдГ на выборах на востоке Германии
24 февраля, 19:14
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии.
При этом на территории бывшей ГДР "Альтернатива для Германии" обошла остальных оппонентов.
Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
"Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть пятипроцентный барьер.
Возглавляющий блок ХДС/ХСС Фридрих Мерц, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого ему надо найти партнера по коалиции.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Партия Вагенкнехт рассматривает возможность пересмотра результатов выборов
24 февраля, 13:27
 
В миреГерманияРоссияБерлин (город)Мария ЗахароваОлаф ШольцФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
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