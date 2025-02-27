https://ria.ru/20250227/rossija-2001924002.html
В Кремле рассказали об ориентирах России в торговле в другими странами
В Кремле рассказали об ориентирах России в торговле в другими странами - РИА Новости, 27.02.2025
В Кремле рассказали об ориентирах России в торговле в другими странами
Россия ориентируется на дружественные страны, проявляющие заинтересованность в торговле, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:59:00+03:00
2025-02-27T12:59:00+03:00
2025-02-27T13:03:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия ориентируется на дружественные страны, проявляющие заинтересованность в торговле, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в "обмане" и изначально враждебном отношении к США. "В нынешних условиях, в которых мы существуем, мы ориентируемся на наши дружественные страны, на страны-члены БРИКС, на другие континенты, которые проявляют заинтересованность в торговле с нами. И там мы уже выстраиваем наши модальности, которые наилучшим образом соответствуют и нашим интересам, и интересам нашим наших партнёров. И там мы стараемся обходиться без войн тарифных", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как оценивают перспективы развития ситуации в Кремле.
https://ria.ru/20250227/tramp-2001823404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Кремле рассказали об ориентирах России в торговле в другими странами
Песков: Россия ориентируется на заинтересованные в торговле дружественные страны