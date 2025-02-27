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В Кремле рассказали об ориентирах России в торговле в другими странами - РИА Новости, 27.02.2025
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12:59 27.02.2025 (обновлено: 13:03 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/rossija-2001924002.html
В Кремле рассказали об ориентирах России в торговле в другими странами
В Кремле рассказали об ориентирах России в торговле в другими странами - РИА Новости, 27.02.2025
В Кремле рассказали об ориентирах России в торговле в другими странами
Россия ориентируется на дружественные страны, проявляющие заинтересованность в торговле, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:59:00+03:00
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россия
вашингтон (штат)
дмитрий песков
дональд трамп
евросоюз
брикс
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия ориентируется на дружественные страны, проявляющие заинтересованность в торговле, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в "обмане" и изначально враждебном отношении к США. "В нынешних условиях, в которых мы существуем, мы ориентируемся на наши дружественные страны, на страны-члены БРИКС, на другие континенты, которые проявляют заинтересованность в торговле с нами. И там мы уже выстраиваем наши модальности, которые наилучшим образом соответствуют и нашим интересам, и интересам нашим наших партнёров. И там мы стараемся обходиться без войн тарифных", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как оценивают перспективы развития ситуации в Кремле.
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сша, россия, вашингтон (штат), дмитрий песков, дональд трамп, евросоюз, брикс, экономика
США, Россия, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Евросоюз, БРИКС, Экономика
В Кремле рассказали об ориентирах России в торговле в другими странами

Песков: Россия ориентируется на заинтересованные в торговле дружественные страны

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква, Кремль
Москва, Кремль - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия ориентируется на дружественные страны, проявляющие заинтересованность в торговле, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в "обмане" и изначально враждебном отношении к США.
"В нынешних условиях, в которых мы существуем, мы ориентируемся на наши дружественные страны, на страны-члены БРИКС, на другие континенты, которые проявляют заинтересованность в торговле с нами. И там мы уже выстраиваем наши модальности, которые наилучшим образом соответствуют и нашим интересам, и интересам нашим наших партнёров. И там мы стараемся обходиться без войн тарифных", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как оценивают перспективы развития ситуации в Кремле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Европа нанесла Трампу ответный удар
08:00
 
СШАРоссияВашингтон (штат)Дмитрий ПесковДональд ТрампЕвросоюзБРИКСЭкономика
 
 
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