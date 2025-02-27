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В России могут возобновить производство двигателей для модернизации Ан-2
В России могут возобновить производство двигателей для модернизации Ан-2 - РИА Новости, 27.02.2025
В России могут возобновить производство двигателей для модернизации Ан-2
Производство двигателей ТВД-10, которые могут использоваться для модернизации легких самолетов Ан-2, планируется возобновить в России, заявил глава Минпромторга РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:20:00+03:00
2025-02-27T11:20:00+03:00
2025-02-27T11:20:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ан-2
технологии
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Производство двигателей ТВД-10, которые могут использоваться для модернизации легких самолетов Ан-2, планируется возобновить в России, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "У нас есть проект по возобновлению производства двигателей ТВД-10. Они как раз могут быть использованы для ремоторизации Ан-2 и в дальнейшем модернизации этих самолетов", - сказал он в интервью "России 24". Ан-2 - это легкий транспортный самолет, биплан с расчалочным крылом. В народе воздушное судно известно больше как "Кукурузник". Применяется на местных воздушных линиях в качестве пассажирского и грузового самолета.
https://ria.ru/20241224/ssj-100-1991103350.html
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экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ан-2, технологии
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ан-2, Технологии
В России могут возобновить производство двигателей для модернизации Ан-2
Алиханов: производство двигателей ТВД-10 планируется возобновить в России