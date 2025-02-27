https://ria.ru/20250227/rosprirodnadzor-2001847822.html

Росприроднадзор рассказал о предотвращенных инцидентах с белыми медведями

Росприроднадзор рассказал о предотвращенных инцидентах с белыми медведями - РИА Новости, 27.02.2025

Росприроднадзор рассказал о предотвращенных инцидентах с белыми медведями

За шесть лет работы специальной рабочей группы Росприроднадзора в Арктике удалось предотвратить более 20 случаев столкновения белых медведей с людьми и спасти... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T03:49:00+03:00

2025-02-27T03:49:00+03:00

2025-02-27T04:47:00+03:00

общество

арктика

россия

норильск

светлана радионова

светлана акулова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

московский зоопарк

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. За шесть лет работы специальной рабочей группы Росприроднадзора в Арктике удалось предотвратить более 20 случаев столкновения белых медведей с людьми и спасти жизни четырех особей благодаря размещению в зоопарках, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Двадцать седьмого февраля в мире отмечается День белого медведя. В ноябре 2019 года в Росприроднадзоре была создана рабочая группа для реализации программы реабилитации осиротевших детенышей белого медведя. "В России делается все возможное, чтобы белые медведи продолжали жить в своих "арктических домах". Росприроднадзор сосредоточен на профилактике конфликтов между человеком и хозяином Арктики: проводится масштабная превентивная работа с региональными органами власти, органами местного самоуправления и компаниями, работающими в арктических регионах. В результате грамотных скоординированных действий уже удалось избежать более 20 конфликтов, которые могли закончиться трагически как для животного, так и человека", - цитирует пресс-служба руководителя ведомства Светлану Радионову. Кроме того, по данным службы, за шесть лет спасены и переданы в зоопарки четыре белых медведя. В 2019 году на улицах в Норильске обнаружили медведицу Марфу, сейчас она содержится в зоопарке Роев Ручей в Красноярске. В 2021 году в вахтовом поселке на острове Большевик появилась Хатанга, ее переместили в Московский зоопарк, откуда она позднее уехала в Екатеринбург. Также в 2021-м в Московском зоопарке появилась медведица Томпа, которую привезли из поселка в Якутии. В 2022 году вся страна следила за историей раненого медведя, обнаруженного в поселке Диксон Красноярского края. В ходе обследования у него нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Животное перевезли в Московский зоопарк, там медведь в условиях максимальной заботы содержался до свой смерти в сентябре 2023 года. Его случай помог освоить новые методы лечения и реабилитации. "Совместно с Росприроднадзором Московский зоопарк принял участие в создании методического пособия по предотвращению конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем. В нем собран передовой опыт и использованы современные технологии подачи материала", - приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой. Кроме того, по её словам, специалисты зоопарка проводят выездные семинары для коренного населения и вахтовиков, их учат правилам поведения при выходе белого медведя к человеку, в том числе использованию средств для отпугивания хищника. В ведомстве также отметили, что в рамках проекта "Медвежий патруль" в школах арктических регионов уже год проводятся уроки, посвященные сохранению краснокнижного хищника.

https://ria.ru/20240620/medved-1954245666.html

https://ria.ru/20250209/terpey-1998299629.html

https://ria.ru/20250107/medved-1992744611.html

https://ria.ru/20241213/zoopark-1988953295.html

арктика

россия

норильск

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общество, арктика, россия, норильск, светлана радионова, светлана акулова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), московский зоопарк