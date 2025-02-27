Рейтинг@Mail.ru
Росприроднадзор рассказал о предотвращенных инцидентах с белыми медведями - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:49 27.02.2025 (обновлено: 04:47 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/rosprirodnadzor-2001847822.html
Росприроднадзор рассказал о предотвращенных инцидентах с белыми медведями
Росприроднадзор рассказал о предотвращенных инцидентах с белыми медведями - РИА Новости, 27.02.2025
Росприроднадзор рассказал о предотвращенных инцидентах с белыми медведями
За шесть лет работы специальной рабочей группы Росприроднадзора в Арктике удалось предотвратить более 20 случаев столкновения белых медведей с людьми и спасти... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T03:49:00+03:00
2025-02-27T04:47:00+03:00
общество
арктика
россия
норильск
светлана радионова
светлана акулова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890229273_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7ea10063630f213db676b8f012b49a40.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. За шесть лет работы специальной рабочей группы Росприроднадзора в Арктике удалось предотвратить более 20 случаев столкновения белых медведей с людьми и спасти жизни четырех особей благодаря размещению в зоопарках, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Двадцать седьмого февраля в мире отмечается День белого медведя. В ноябре 2019 года в Росприроднадзоре была создана рабочая группа для реализации программы реабилитации осиротевших детенышей белого медведя. "В России делается все возможное, чтобы белые медведи продолжали жить в своих "арктических домах". Росприроднадзор сосредоточен на профилактике конфликтов между человеком и хозяином Арктики: проводится масштабная превентивная работа с региональными органами власти, органами местного самоуправления и компаниями, работающими в арктических регионах. В результате грамотных скоординированных действий уже удалось избежать более 20 конфликтов, которые могли закончиться трагически как для животного, так и человека", - цитирует пресс-служба руководителя ведомства Светлану Радионову. Кроме того, по данным службы, за шесть лет спасены и переданы в зоопарки четыре белых медведя. В 2019 году на улицах в Норильске обнаружили медведицу Марфу, сейчас она содержится в зоопарке Роев Ручей в Красноярске. В 2021 году в вахтовом поселке на острове Большевик появилась Хатанга, ее переместили в Московский зоопарк, откуда она позднее уехала в Екатеринбург. Также в 2021-м в Московском зоопарке появилась медведица Томпа, которую привезли из поселка в Якутии. В 2022 году вся страна следила за историей раненого медведя, обнаруженного в поселке Диксон Красноярского края. В ходе обследования у него нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Животное перевезли в Московский зоопарк, там медведь в условиях максимальной заботы содержался до свой смерти в сентябре 2023 года. Его случай помог освоить новые методы лечения и реабилитации. "Совместно с Росприроднадзором Московский зоопарк принял участие в создании методического пособия по предотвращению конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем. В нем собран передовой опыт и использованы современные технологии подачи материала", - приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой. Кроме того, по её словам, специалисты зоопарка проводят выездные семинары для коренного населения и вахтовиков, их учат правилам поведения при выходе белого медведя к человеку, в том числе использованию средств для отпугивания хищника. В ведомстве также отметили, что в рамках проекта "Медвежий патруль" в школах арктических регионов уже год проводятся уроки, посвященные сохранению краснокнижного хищника.
https://ria.ru/20240620/medved-1954245666.html
https://ria.ru/20250209/terpey-1998299629.html
https://ria.ru/20250107/medved-1992744611.html
https://ria.ru/20241213/zoopark-1988953295.html
арктика
россия
норильск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890229273_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_a6debaaef00f6bd543f5c9f8524f4bf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, арктика, россия, норильск, светлана радионова, светлана акулова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), московский зоопарк
Общество, Арктика, Россия, Норильск, Светлана Радионова, Светлана Акулова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Московский зоопарк
Росприроднадзор рассказал о предотвращенных инцидентах с белыми медведями

Росприроднадзор: в Арктике предотвратили свыше 20 инцидентов с белыми медведями

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБелая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море
Белая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Белая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. За шесть лет работы специальной рабочей группы Росприроднадзора в Арктике удалось предотвратить более 20 случаев столкновения белых медведей с людьми и спасти жизни четырех особей благодаря размещению в зоопарках, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Двадцать седьмого февраля в мире отмечается День белого медведя. В ноябре 2019 года в Росприроднадзоре была создана рабочая группа для реализации программы реабилитации осиротевших детенышей белого медведя.
Белый медведь на побережье Восточно-Сибирского моря - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Эксперты рассказали, как вести себя при встрече с белым медведем
20 июня 2024, 14:33
России делается все возможное, чтобы белые медведи продолжали жить в своих "арктических домах". Росприроднадзор сосредоточен на профилактике конфликтов между человеком и хозяином Арктики: проводится масштабная превентивная работа с региональными органами власти, органами местного самоуправления и компаниями, работающими в арктических регионах. В результате грамотных скоординированных действий уже удалось избежать более 20 конфликтов, которые могли закончиться трагически как для животного, так и человека", - цитирует пресс-служба руководителя ведомства Светлану Радионову.
Кроме того, по данным службы, за шесть лет спасены и переданы в зоопарки четыре белых медведя.
Первая рыбалка белого медведя Терпея в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Белый медведь из Московского зоопарка впервые порыбачил
9 февраля, 20:34
В 2019 году на улицах в Норильске обнаружили медведицу Марфу, сейчас она содержится в зоопарке Роев Ручей в Красноярске.
В 2021 году в вахтовом поселке на острове Большевик появилась Хатанга, ее переместили в Московский зоопарк, откуда она позднее уехала в Екатеринбург.
Также в 2021-м в Московском зоопарке появилась медведица Томпа, которую привезли из поселка в Якутии.
В 2022 году вся страна следила за историей раненого медведя, обнаруженного в поселке Диксон Красноярского края. В ходе обследования у него нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Животное перевезли в Московский зоопарк, там медведь в условиях максимальной заботы содержался до свой смерти в сентябре 2023 года. Его случай помог освоить новые методы лечения и реабилитации.
Рождественские подарки для белого медведя Терпея - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Белый медведь Терпей из Московского зоопарка получил новогодние подарки
7 января, 15:37
"Совместно с Росприроднадзором Московский зоопарк принял участие в создании методического пособия по предотвращению конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем. В нем собран передовой опыт и использованы современные технологии подачи материала", - приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Кроме того, по её словам, специалисты зоопарка проводят выездные семинары для коренного населения и вахтовиков, их учат правилам поведения при выходе белого медведя к человеку, в том числе использованию средств для отпугивания хищника.
В ведомстве также отметили, что в рамках проекта "Медвежий патруль" в школах арктических регионов уже год проводятся уроки, посвященные сохранению краснокнижного хищника.
Белые медведи в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
В Московском зоопарке рассказали, чем кормят медведей
13 декабря 2024, 07:45
 
ОбществоАрктикаРоссияНорильскСветлана РадионоваСветлана АкуловаФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Московский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала