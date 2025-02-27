Росприроднадзор рассказал о предотвращенных инцидентах с белыми медведями
Росприроднадзор: в Арктике предотвратили свыше 20 инцидентов с белыми медведями
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБелая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море
Белая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. За шесть лет работы специальной рабочей группы Росприроднадзора в Арктике удалось предотвратить более 20 случаев столкновения белых медведей с людьми и спасти жизни четырех особей благодаря размещению в зоопарках, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Двадцать седьмого февраля в мире отмечается День белого медведя. В ноябре 2019 года в Росприроднадзоре была создана рабочая группа для реализации программы реабилитации осиротевших детенышей белого медведя.
Эксперты рассказали, как вести себя при встрече с белым медведем
20 июня 2024, 14:33
"В России делается все возможное, чтобы белые медведи продолжали жить в своих "арктических домах". Росприроднадзор сосредоточен на профилактике конфликтов между человеком и хозяином Арктики: проводится масштабная превентивная работа с региональными органами власти, органами местного самоуправления и компаниями, работающими в арктических регионах. В результате грамотных скоординированных действий уже удалось избежать более 20 конфликтов, которые могли закончиться трагически как для животного, так и человека", - цитирует пресс-служба руководителя ведомства Светлану Радионову.
Кроме того, по данным службы, за шесть лет спасены и переданы в зоопарки четыре белых медведя.
Белый медведь из Московского зоопарка впервые порыбачил
9 февраля, 20:34
В 2019 году на улицах в Норильске обнаружили медведицу Марфу, сейчас она содержится в зоопарке Роев Ручей в Красноярске.
В 2021 году в вахтовом поселке на острове Большевик появилась Хатанга, ее переместили в Московский зоопарк, откуда она позднее уехала в Екатеринбург.
Также в 2021-м в Московском зоопарке появилась медведица Томпа, которую привезли из поселка в Якутии.
В 2022 году вся страна следила за историей раненого медведя, обнаруженного в поселке Диксон Красноярского края. В ходе обследования у него нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Животное перевезли в Московский зоопарк, там медведь в условиях максимальной заботы содержался до свой смерти в сентябре 2023 года. Его случай помог освоить новые методы лечения и реабилитации.
"Совместно с Росприроднадзором Московский зоопарк принял участие в создании методического пособия по предотвращению конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем. В нем собран передовой опыт и использованы современные технологии подачи материала", - приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Кроме того, по её словам, специалисты зоопарка проводят выездные семинары для коренного населения и вахтовиков, их учат правилам поведения при выходе белого медведя к человеку, в том числе использованию средств для отпугивания хищника.
В ведомстве также отметили, что в рамках проекта "Медвежий патруль" в школах арктических регионов уже год проводятся уроки, посвященные сохранению краснокнижного хищника.
В Московском зоопарке рассказали, чем кормят медведей
13 декабря 2024, 07:45