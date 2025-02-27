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ИИ-компании в Китае столь же эффективны, как в США, заявили в Росконгрессе - РИА Новости, 27.02.2025
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00:39 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/roskongress-2001836169.html
ИИ-компании в Китае столь же эффективны, как в США, заявили в Росконгрессе
ИИ-компании в Китае столь же эффективны, как в США, заявили в Росконгрессе - РИА Новости, 27.02.2025
ИИ-компании в Китае столь же эффективны, как в США, заявили в Росконгрессе
Доля Китая в мировом количестве компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, вдвое ниже, чем у США, но по эффективности КНР не уступает Штатам,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T00:39:00+03:00
2025-02-27T00:39:00+03:00
экономика
сша
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Доля Китая в мировом количестве компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, вдвое ниже, чем у США, но по эффективности КНР не уступает Штатам, создавая сопоставимое число языковых моделей, говорится в докладе "Росконгресса", который есть у РИА Новости. "При меньшем количестве компаний в секторе искусственного интеллекта - 15% от мирового показателя против 34% у США - китайские разработчики создали сопоставимое количество языковых моделей - 36% против 44% у США. В совокупности на компании из этих двух стран приходится 80% таких моделей. Это свидетельствует о более высокой результативности государственно‑ориентированной модели финансирования в контексте развития критически важных технологий", - сказано в докладе. Аналитики отмечают, что поток инвестиций в эту сферу не ослабевает: сфера искусственного интеллекта в 2024 году сконцентрировала в себе львиную долю венчурного капитала. "Согласно предварительным данным PitchBook, доля компаний, специализирующихся на ИИ, в общем объеме венчурных инвестиций в четвертом квартале 2024 года достигла 50,8%. Это почти вдвое превышает показатель 2023 года", - обращают внимание авторы доклада. А объем венчурного финансирования стартапов в области ИИ достиг 131,5 миллиарда долларов в 2024 году, продемонстрировав рост на 52% по сравнению с предыдущим годом. Географическое распределение инвестиций характеризуется доминированием Северной Америки, где сконцентрировано около трети всех сделок и 60% объема венчурных инвестиций в ИИ-стартапы. Европа занимает второе место с долей около четверти от общего количества венчурных этапов в секторе ИИ. Высокие объемы финансирования обусловлены значительными затратами на создание инфраструктуры и сбор данных для обучения моделей, что создает существенные барьеры для входа в отрасль. Финансирование через венчурные фонды не распространено в Китае, где также продолжается ИИ-бум. Однако по общим вложениям в сектор КНР занимает второе место в мире, причем объем инвестиций больше, чем у трех крупнейших стран Европы, вместе взятых, подчеркивают аналитики.
https://ria.ru/20250224/ii-2001198871.html
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экономика, сша, европа, китай, технологии
Экономика, США, Европа, Китай, Технологии
ИИ-компании в Китае столь же эффективны, как в США, заявили в Росконгрессе

"Росконгресс": ИИ-компании в Китае столь же эффективны, как в США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготипы DeepSeek и ChatGPT
Логотипы DeepSeek и ChatGPT - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Доля Китая в мировом количестве компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, вдвое ниже, чем у США, но по эффективности КНР не уступает Штатам, создавая сопоставимое число языковых моделей, говорится в докладе "Росконгресса", который есть у РИА Новости.
"При меньшем количестве компаний в секторе искусственного интеллекта - 15% от мирового показателя против 34% у США - китайские разработчики создали сопоставимое количество языковых моделей - 36% против 44% у США. В совокупности на компании из этих двух стран приходится 80% таких моделей. Это свидетельствует о более высокой результативности государственно‑ориентированной модели финансирования в контексте развития критически важных технологий", - сказано в докладе.
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Alibaba вложит 53 миллиарда долларов в создание инфраструктуры ИИ в Китае
24 февраля, 07:35
Аналитики отмечают, что поток инвестиций в эту сферу не ослабевает: сфера искусственного интеллекта в 2024 году сконцентрировала в себе львиную долю венчурного капитала. "Согласно предварительным данным PitchBook, доля компаний, специализирующихся на ИИ, в общем объеме венчурных инвестиций в четвертом квартале 2024 года достигла 50,8%. Это почти вдвое превышает показатель 2023 года", - обращают внимание авторы доклада. А объем венчурного финансирования стартапов в области ИИ достиг 131,5 миллиарда долларов в 2024 году, продемонстрировав рост на 52% по сравнению с предыдущим годом.
Географическое распределение инвестиций характеризуется доминированием Северной Америки, где сконцентрировано около трети всех сделок и 60% объема венчурных инвестиций в ИИ-стартапы. Европа занимает второе место с долей около четверти от общего количества венчурных этапов в секторе ИИ. Высокие объемы финансирования обусловлены значительными затратами на создание инфраструктуры и сбор данных для обучения моделей, что создает существенные барьеры для входа в отрасль.
Финансирование через венчурные фонды не распространено в Китае, где также продолжается ИИ-бум. Однако по общим вложениям в сектор КНР занимает второе место в мире, причем объем инвестиций больше, чем у трех крупнейших стран Европы, вместе взятых, подчеркивают аналитики.
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