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В Роскомнадзоре рассказали о штрафах Telegram за три года - РИА Новости, 27.02.2025
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04:26 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/roskomnadzor-2001849119.html
В Роскомнадзоре рассказали о штрафах Telegram за три года
В Роскомнадзоре рассказали о штрафах Telegram за три года - РИА Новости, 27.02.2025
В Роскомнадзоре рассказали о штрафах Telegram за три года
Российские суды с февраля 2022 года оштрафовали Telegram Messenger Inc на общую сумму 63,4 миллиона рублей, самые крупные штрафы - по 7 миллионов рублей -... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T04:26:00+03:00
2025-02-27T04:26:00+03:00
технологии
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украина
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские суды с февраля 2022 года оштрафовали Telegram Messenger Inc на общую сумму 63,4 миллиона рублей, самые крупные штрафы - по 7 миллионов рублей - мессенджер получил за неудаление призывов к экстремизму и детской порнографии, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. "Всего с начала СВО за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ), за неисполнение обязанности по самомодерации (ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ), за неисполнение предписаний Роскомнадзора (ст.19.7.10-4 КоАП РФ) суды оштрафовали иностранную компанию Telegram Messenger Inc на общую сумму 63,4 миллиона рублей", - сообщили в ведомстве. "Самые крупные штрафы были назначены площадке дважды - за неудаление призывов к экстремистской деятельности и детской порнографии (ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ - по 7 миллионов рублей)", - добавили в РКН. По словам ведомства, за неисполнение предписаний Роскомнадзора на Telegram Messenger Inc на текущий момент наложены штрафы в общей сумме 12 миллионов рублей. В том числе 4 миллиона рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора удалить недостоверную информацию о российских военных, якобы погибших на Украине в ходе специальной военной операции.
https://ria.ru/20250206/telegram--1997675513.html
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технологии, россия, украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram
Технологии, Россия, Украина, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram
В Роскомнадзоре рассказали о штрафах Telegram за три года

Роскомнадзор: суды оштрафовали Telegram более чем на 63 миллиона рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские суды с февраля 2022 года оштрафовали Telegram Messenger Inc на общую сумму 63,4 миллиона рублей, самые крупные штрафы - по 7 миллионов рублей - мессенджер получил за неудаление призывов к экстремизму и детской порнографии, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Всего с начала СВО за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ), за неисполнение обязанности по самомодерации (ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ), за неисполнение предписаний Роскомнадзора (ст.19.7.10-4 КоАП РФ) суды оштрафовали иностранную компанию Telegram Messenger Inc на общую сумму 63,4 миллиона рублей", - сообщили в ведомстве.
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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"Самые крупные штрафы были назначены площадке дважды - за неудаление призывов к экстремистской деятельности и детской порнографии (ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ - по 7 миллионов рублей)", - добавили в РКН.
По словам ведомства, за неисполнение предписаний Роскомнадзора на Telegram Messenger Inc на текущий момент наложены штрафы в общей сумме 12 миллионов рублей. В том числе 4 миллиона рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора удалить недостоверную информацию о российских военных, якобы погибших на Украине в ходе специальной военной операции.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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ТехнологииРоссияУкраинаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Telegram
 
 
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