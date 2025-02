https://ria.ru/20250227/roskomnadzor-2001849119.html

В Роскомнадзоре рассказали о штрафах Telegram за три года

В Роскомнадзоре рассказали о штрафах Telegram за три года - РИА Новости, 27.02.2025

В Роскомнадзоре рассказали о штрафах Telegram за три года

Российские суды с февраля 2022 года оштрафовали Telegram Messenger Inc на общую сумму 63,4 миллиона рублей, самые крупные штрафы - по 7 миллионов рублей -... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T04:26:00+03:00

2025-02-27T04:26:00+03:00

2025-02-27T04:26:00+03:00

технологии

россия

украина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/51/1497305121_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_b94f38d995dd13ef534868c1b521c43c.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские суды с февраля 2022 года оштрафовали Telegram Messenger Inc на общую сумму 63,4 миллиона рублей, самые крупные штрафы - по 7 миллионов рублей - мессенджер получил за неудаление призывов к экстремизму и детской порнографии, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. "Всего с начала СВО за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ), за неисполнение обязанности по самомодерации (ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ), за неисполнение предписаний Роскомнадзора (ст.19.7.10-4 КоАП РФ) суды оштрафовали иностранную компанию Telegram Messenger Inc на общую сумму 63,4 миллиона рублей", - сообщили в ведомстве. "Самые крупные штрафы были назначены площадке дважды - за неудаление призывов к экстремистской деятельности и детской порнографии (ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ - по 7 миллионов рублей)", - добавили в РКН. По словам ведомства, за неисполнение предписаний Роскомнадзора на Telegram Messenger Inc на текущий момент наложены штрафы в общей сумме 12 миллионов рублей. В том числе 4 миллиона рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора удалить недостоверную информацию о российских военных, якобы погибших на Украине в ходе специальной военной операции.

https://ria.ru/20250206/telegram--1997675513.html

https://ria.ru/20250206/mvd-1997703398.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram