https://ria.ru/20250227/rosfinmonitoring-2002003086.html
Росфинмониторинг внес батальон спецназа "Донбасс"* в список террористов
Росфинмониторинг внес батальон спецназа "Донбасс"* в список террористов - РИА Новости, 27.02.2025
Росфинмониторинг внес батальон спецназа "Донбасс"* в список террористов
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов второй батальон спецназа "Донбасс"* нацгвардии Украины, следует из соответствующей базы ведомства. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:13:00+03:00
2025-02-27T17:13:00+03:00
2025-02-27T17:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов второй батальон спецназа "Донбасс"* нацгвардии Украины, следует из соответствующей базы ведомства. "Террористическое сообщество Второй батальон специального назначения Донбасс 15-го отдельного славянского полка национальной гвардии Украины (войсковая часть 3035)*", - значится в перечне.* признан террористической организацией на территории РФ
https://ria.ru/20241118/burba-1984434264.html
украина
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украина, донбасс, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донбасс, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Росфинмониторинг внес батальон спецназа "Донбасс"* в список террористов
Росфинмониторинг внес второй батальон спецназа "Донбасс" в список террористов