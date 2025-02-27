https://ria.ru/20250227/rosfinmonitoring-2002003086.html

Росфинмониторинг внес батальон спецназа "Донбасс"* в список террористов

Росфинмониторинг внес батальон спецназа "Донбасс"* в список террористов - РИА Новости, 27.02.2025

Росфинмониторинг внес батальон спецназа "Донбасс"* в список террористов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов второй батальон спецназа "Донбасс"* нацгвардии Украины, следует из соответствующей базы ведомства. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T17:13:00+03:00

2025-02-27T17:13:00+03:00

2025-02-27T17:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донбасс

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов второй батальон спецназа "Донбасс"* нацгвардии Украины, следует из соответствующей базы ведомства. "Террористическое сообщество Второй батальон специального назначения Донбасс 15-го отдельного славянского полка национальной гвардии Украины (войсковая часть 3035)*", - значится в перечне.* признан террористической организацией на территории РФ

https://ria.ru/20241118/burba-1984434264.html

украина

донбасс

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2025

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украина, донбасс, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)