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Росфинмониторинг внес батальон спецназа "Донбасс"* в список террористов - РИА Новости, 27.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:13 27.02.2025 (обновлено: 17:17 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/rosfinmonitoring-2002003086.html
Росфинмониторинг внес батальон спецназа "Донбасс"* в список террористов
Росфинмониторинг внес батальон спецназа "Донбасс"* в список террористов - РИА Новости, 27.02.2025
Росфинмониторинг внес батальон спецназа "Донбасс"* в список террористов
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов второй батальон спецназа "Донбасс"* нацгвардии Украины, следует из соответствующей базы ведомства. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:13:00+03:00
2025-02-27T17:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов второй батальон спецназа "Донбасс"* нацгвардии Украины, следует из соответствующей базы ведомства. "Террористическое сообщество Второй батальон специального назначения Донбасс 15-го отдельного славянского полка национальной гвардии Украины (войсковая часть 3035)*", - значится в перечне.* признан террористической организацией на территории РФ
https://ria.ru/20241118/burba-1984434264.html
украина
донбасс
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украина, донбасс, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донбасс, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Росфинмониторинг внес батальон спецназа "Донбасс"* в список террористов

Росфинмониторинг внес второй батальон спецназа "Донбасс" в список террористов

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкБойцы батальона "Донбасс", Украина
Бойцы батальона Донбасс, Украина - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Бойцы батальона "Донбасс", Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов второй батальон спецназа "Донбасс"* нацгвардии Украины, следует из соответствующей базы ведомства.
"Террористическое сообщество Второй батальон специального назначения Донбасс 15-го отдельного славянского полка национальной гвардии Украины (войсковая часть 3035)*", - значится в перечне.
* признан террористической организацией на территории РФ
Экс-начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба* - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Экс-начальника ГУР Минобороны Украины внесли в список террористов
18 ноября 2024, 17:26
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонбассФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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