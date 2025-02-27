https://ria.ru/20250227/roditeli-2001985370.html
Онлайн-проект "Родительский час" стартует в Подмосковье 28 февраля
Онлайн-проект "Родительский час" стартует в Подмосковье 28 февраля - РИА Новости, 27.02.2025
Онлайн-проект "Родительский час" стартует в Подмосковье 28 февраля
Просветительский онлайн-проект "Родительский час" запустят в Московской области 28 февраля, сообщает пресс-служба министерства образования региона. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:17:00+03:00
2025-02-27T16:17:00+03:00
2025-02-27T16:17:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Просветительский онлайн-проект "Родительский час" запустят в Московской области 28 февраля, сообщает пресс-служба министерства образования региона. Просветительский проект будет включать цикл вебинаров для родителей, посвященных вопросам воспитания, возрастной психологии, детско-родительским отношениям, здоровью и безопасности. "Родительский час" состоит из трех рубрик. В рамках "Мнения эксперта" выступят специалисты в области психологии и педагогики. В рубрике "Родителям на заметку" эксперты Корпоративного университета развития образования (КУРО) представят методические рекомендации и памятки по вопросам воспитания. А в разделе "Вопрос? Ответ!" родители смогут направить видеообращения и получить разъяснения от экспертов. Первый вебинар состоится 28 февраля в 15:00 и будет посвящен теме "Воспитательная среда интернета: ценности и угрозы". В ходе встречи эксперты обсудят механизмы защиты детей от негативного контента.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Онлайн-проект "Родительский час" стартует в Подмосковье 28 февраля
Просветительский проект "Родительский час" стартует в Подмосковье 28 февраля
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Просветительский онлайн-проект "Родительский час" запустят в Московской области 28 февраля, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Просветительский проект будет включать цикл вебинаров для родителей, посвященных вопросам воспитания, возрастной психологии, детско-родительским отношениям, здоровью и безопасности.
"Родительский час" состоит из трех рубрик. В рамках "Мнения эксперта" выступят специалисты в области психологии и педагогики. В рубрике "Родителям на заметку" эксперты Корпоративного университета развития образования (КУРО) представят методические рекомендации и памятки по вопросам воспитания. А в разделе "Вопрос? Ответ!" родители смогут направить видеообращения и получить разъяснения от экспертов.
Первый вебинар состоится 28 февраля в 15:00 и будет посвящен теме "Воспитательная среда интернета: ценности и угрозы". В ходе встречи эксперты обсудят механизмы защиты детей от негативного контента.