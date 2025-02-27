В Белгороде установили рекорд по выпеканию блинов онлайн
В Белгороде установили национальный и мировой рекорд по выпеканию блинов онлайн
Приготовление блинов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Мировой и национальный рекорд по количеству участников, одновременно выпекающих блины онлайн, установлен на благотворительном блинном запеке в Белгороде, вырученные средства направят на помощь семьям, пострадавшим от обстрелов в Белгородской и Курской областях.
Инициатором акции выступил фонд "Святое Белогорье против детского рака" под руководством Евгении Кондратюк. Участники со всей страны, включая города Шебекино, Губкин, Короча, Курск, Орел, Липецк, Сочи, Ейск, Жуковский, Поречье-Рыбное, Омск, Новосибирск, Калининград, Казань, присоединились к онлайн-трансляции, чтобы вместе испечь блины и установить рекорд. В запеке участвовали и представители Ташкента. По словам организатора, акция "Блинный запек" проводится на протяжении 5 лет, но сегодня она выходит на новый уровень.
"Дух захватывает, что так много людей объединилось для того, чтобы установить национальный и мировой рекорд. Мы сами даже не ожидали, что так получится. Здесь у нас на основной площадке 10 человек выпекают блины, и мы будем печь еще сегодня до пяти вечера, потому что это наш традиционный блинный запек. У нас часть блинов уедет в онкогематологическое отделение к детям, часть блинов уедет в госпиталь к солдатам… Любой желающий в Белгороде может у нас, в нашей группе, сейчас заполнить форму и заказать блины, и мы их доставим до вечера", - сказала Кондратюк журналистам.
Она добавила, что заказы на доставку начали поступать еще со среды. Все собранные средства будут направлены на помощь семьям, пострадавшим от обстрелов в Белгородской и Курской областях.
Главный редактор Международного агентства регистрации рекордов Interrecord Влад Копылов во время онлайн-трансляции сообщил о регистрации нового мирового и национального рекорда — наибольшего количества людей, одновременно готовящих блины онлайн. "Я готов объявить, что сегодня приняли участие 106 площадок и 147 участников", - сказал он.
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