https://ria.ru/20250227/rebenok-2002017484.html
Младенец, найденный в контейнере в Подмосковье, не пострадал
Младенец, найденный в контейнере в Подмосковье, не пострадал - РИА Новости, 27.02.2025
Младенец, найденный в контейнере в Подмосковье, не пострадал
Младенец, оставленный в мусорном баке в подмосковном Орехово-Зуево, не пострадал, его мать сейчас ищут, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:01:00+03:00
2025-02-27T18:01:00+03:00
2025-02-27T18:01:00+03:00
происшествия
орехово-зуево
россия
московская область (подмосковье)
ксения мишонова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Младенец, оставленный в мусорном баке в подмосковном Орехово-Зуево, не пострадал, его мать сейчас ищут, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Ранее в в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области сообщили, что женщина выбросила новорожденного сына в мусорный контейнер в подмосковном Орехово-Зуево, крики младенца услышали прохожие, которые помогли его спасти. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка). "Все службы приехали очень быстро. Мальчик не пострадал, даже не успел переохладиться, 52 сантиметра, вес - 3540 граммов. Прекрасный ребенок, хорошо ест и спит. Назвали Тимофеем. Судьбой малыша будут заниматься органы опеки после того, как удастся установить все обстоятельства произошедшего", - отметила Мишонова. По её словам, мать ребенка сейчас ищут, проверяют все возможные варианты, просматривают камеры.
https://ria.ru/20250225/musorka-2001587562.html
https://ria.ru/20250213/shkolnitsa-1999139138.html
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происшествия, орехово-зуево, россия, московская область (подмосковье), ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Орехово-Зуево, Россия, Московская область (Подмосковье), Ксения Мишонова, Следственный комитет России (СК РФ)
Младенец, найденный в контейнере в Подмосковье, не пострадал
Омбудсмен Мишонова: младенец, найденный в мусоре в Орехово-Зуево, не пострадал