Рейтинг@Mail.ru
Жительница Орехово-Зуево выбросила новорожденного в контейнер - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 27.02.2025 (обновлено: 17:55 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/rebenok-2001985012.html
Жительница Орехово-Зуево выбросила новорожденного в контейнер
Жительница Орехово-Зуево выбросила новорожденного в контейнер - РИА Новости, 27.02.2025
Жительница Орехово-Зуево выбросила новорожденного в контейнер
Жительница Орехово-Зуево выбросила новорожденного сына в мусорный контейнер, младенца спасли прохожие, сообщили в пресс-службе управления СК России по... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:16:00+03:00
2025-02-27T17:55:00+03:00
происшествия
орехово-зуево
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001984809_0:326:960:866_1920x0_80_0_0_c2ada5731512c57c3d5ae273426402cf.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Жительница Орехово-Зуево выбросила новорожденного сына в мусорный контейнер, младенца спасли прохожие, сообщили в пресс-службе управления СК России по Московской области. "Двадцать шестого февраля женщина, находясь на территории Орехово-Зуево, самостоятельно родила жизнеспособного ребенка мужского пола. Затем она поместила его в полимерный пакет и оставила в мусорном контейнере", — говорится в заявлении.Как указали в ведомстве, новорожденного удалось спасти благодаря бдительности проходящих мимо жителей города.Отмечается, что личность женщины устанавливают.Чуть позднее уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила, что младенец не пострадал."Даже не успел переохладиться, 52 сантиметра, вес — 3540 граммов. Прекрасный ребенок, хорошо ест и спит. Назвали Тимофеем. Судьбой малыша будут заниматься органы опеки после того, как удастся установить все обстоятельства произошедшего", — уточнила она.Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление и покушение на преступление" и "Убийство матерью новорожденного ребенка".
https://ria.ru/20250227/sobaki-2001946787.html
https://ria.ru/20250213/shkolnitsa-1999139138.html
орехово-зуево
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001984809_0:236:960:956_1920x0_80_0_0_b22658348d78bc79b4a820a4be7a947e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орехово-зуево, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Орехово-Зуево, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Орехово-Зуево выбросила новорожденного в контейнер

СК: в Орехово-Зуево женщина выбросила новорожденного сына в мусорный контейнер

© Фото : ГСУ СК России по Московской областиЖенщина выбросила новорожденного сына в мусорный контейнер в Орехово-Зуево
Женщина выбросила новорожденного сына в мусорный контейнер в Орехово-Зуево - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : ГСУ СК России по Московской области
Женщина выбросила новорожденного сына в мусорный контейнер в Орехово-Зуево
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Жительница Орехово-Зуево выбросила новорожденного сына в мусорный контейнер, младенца спасли прохожие, сообщили в пресс-службе управления СК России по Московской области.
"Двадцать шестого февраля женщина, находясь на территории Орехово-Зуево, самостоятельно родила жизнеспособного ребенка мужского пола. Затем она поместила его в полимерный пакет и оставила в мусорном контейнере", — говорится в заявлении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Сочи предъявили обвинения хозяину собак, покусавших ребенка
Вчера, 14:24
Как указали в ведомстве, новорожденного удалось спасти благодаря бдительности проходящих мимо жителей города.
Отмечается, что личность женщины устанавливают.
Чуть позднее уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила, что младенец не пострадал.
"Даже не успел переохладиться, 52 сантиметра, вес — 3540 граммов. Прекрасный ребенок, хорошо ест и спит. Назвали Тимофеем. Судьбой малыша будут заниматься органы опеки после того, как удастся установить все обстоятельства произошедшего", — уточнила она.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление и покушение на преступление" и "Убийство матерью новорожденного ребенка".
Шестнадцатилетняя школьница из Красноярска родила ребенка в ванной и выбросила его в мусоропровод - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Бросившая в мусоропровод ребенка красноярская школьница скрыла беременность
13 февраля, 15:42
 
ПроисшествияОрехово-ЗуевоРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала