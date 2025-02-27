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Жительница Орехово-Зуево выбросила новорожденного в контейнер
Жительница Орехово-Зуево выбросила новорожденного в контейнер - РИА Новости, 27.02.2025
Жительница Орехово-Зуево выбросила новорожденного в контейнер
Жительница Орехово-Зуево выбросила новорожденного сына в мусорный контейнер, младенца спасли прохожие, сообщили в пресс-службе управления СК России по... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:16:00+03:00
2025-02-27T16:16:00+03:00
2025-02-27T17:55:00+03:00
происшествия
орехово-зуево
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Жительница Орехово-Зуево выбросила новорожденного сына в мусорный контейнер, младенца спасли прохожие, сообщили в пресс-службе управления СК России по Московской области. "Двадцать шестого февраля женщина, находясь на территории Орехово-Зуево, самостоятельно родила жизнеспособного ребенка мужского пола. Затем она поместила его в полимерный пакет и оставила в мусорном контейнере", — говорится в заявлении.Как указали в ведомстве, новорожденного удалось спасти благодаря бдительности проходящих мимо жителей города.Отмечается, что личность женщины устанавливают.Чуть позднее уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила, что младенец не пострадал."Даже не успел переохладиться, 52 сантиметра, вес — 3540 граммов. Прекрасный ребенок, хорошо ест и спит. Назвали Тимофеем. Судьбой малыша будут заниматься органы опеки после того, как удастся установить все обстоятельства произошедшего", — уточнила она.Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление и покушение на преступление" и "Убийство матерью новорожденного ребенка".
https://ria.ru/20250227/sobaki-2001946787.html
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происшествия, орехово-зуево, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Орехово-Зуево, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Орехово-Зуево выбросила новорожденного в контейнер
СК: в Орехово-Зуево женщина выбросила новорожденного сына в мусорный контейнер